Projekt Tlapky hezky česky od PENNY propojuje AI, celebrity a pomoc domácím mazlíčkům

PENNY přichází s novým CSR projektem Tlapky hezky česky, jehož cílem je podpořit domácí mazlíčky a organizace, které o ně pečují. Projekt potrvá do 17. listopadu a má dvě fáze. První se zaměří na podporu útulků napříč Českem, druhá nabídne pomoc zvířatům, která potřebují nákladnou veterinární péči. Součástí 360stupňové kampaně jsou televizní spoty vytvořené pomocí umělé inteligence, v nichž zvířecím hrdinům propůjčily hlasy známé české osobnosti.
Kampaň se objeví v televizi, kinech, rádiu, tisku, outdooru, online prostředí a na sociálních sítích, ale také přímo v prodejnách PENNY. Hlavní spoty mají stopáž 45 a 30 sekund a vizuálně představují posun v dosavadní komunikaci řetězce. Celá vizuální stránka vznikla s využitím nástrojů umělé inteligence. Emotivní linku televizních spotů doprovází píseň „Chtěl jsem jen říct“ od skupiny O5 a Radeček. „Češi jsou národem pejskařů a kočičkářů. Starat se o domácího mazlíčka je pro nás typické a v PENNY víme, co je pro naše zákazníky důležité,“ říká Jitka Maňáková, vedoucí oddělení advertisingu PENNY. Podle ní má využití AI kampani dodat výrazný vizuální styl i typický humor značky.
Když mazlíčci dostanou vlastní hlas
Hlavní spot doplňuje deset třicetisekundových videí, ve kterých jednotliví mazlíčci prostřednictvím hlasů známých osobností promlouvají přímo k divákům. Do kampaně se zapojili například Richard Genzer a Michal Suchánek, Jakub Kohák, Eva DeCastelo, Petr Švancara, DJ Roxtar, lékař Marek Dvořák, Marek Vašut, Andrea Kalousová nebo Tomáš Polák. V televizních a rádiových spotech zazní také hlas Zdeňka Srstky, který je se zvířecí tematikou a pomocí zvířatům dlouhodobě spojen.
Na kampani spolupracoval tým několika specializovaných agentur. Kreativní koncept připravila agentura EverWhere pod vedením kreativního ředitele Jaroslava Haže, produkci AI spotů zajistila IS Produkce v režii Honzy Zbořila. Mediální nákup má na starosti PHD, digitální a výkonnostní marketing Business Factory a PR komunikaci Insighters.
Sbírka bude probíhat 3. a 4. října na prodejnách. Přihlásit se o pomoc může každý
Projekt je rozdělen do dvou navazujících částí. První fáze proběhne 3. a 4. října a je spojená s celonárodní sbírkou, jejíž druhý den připadá na Mezinárodní den zvířat. Zákazníci budou moci v prodejnách PENNY přispět prostřednictvím darovacího tlačítka u pokladen. Výtěžek společně s finanční podporou PENNY poputuje organizaci Pomáhejme zvířatům z. s., která podporuje více než 100 útulků v České republice. V jedenácti vybraných prodejnách se uskuteční také materiální sbírka krmiva.
Druhá fáze poběží od 5. října do 17. listopadu. Na webu projektu budou moci majitelé přihlásit své domácí mazlíčky, kteří potřebují veterinární péči. U vybraných případů PENNY uhradí veterinárním klinikám náklady na operaci, léčbu nebo další potřebnou péči.