Když dojdou slova: Goodkin posílá moderátory do nejtěžších rozhovorů jejich života

Co říct dítěti, o kterém máme pocit, že ho něco trápí? A jak se zeptat, aniž bychom rozhovor pokazili hned první větou? Na těchto situacích staví nová kampaň organizace Nevypusť duši. Kreativní agentura Goodkin do ní zapojila čtyři zkušené novináře a moderátory – Světlanu Witowskou, Martinu Hynkovou Vrbovou, Barboru Černoškovou a Filipa Titlbacha. Lidé, kteří se rozhovory profesně zabývají, v ní ukazují, že ani zkušenost před kamerou nebo mikrofonem neznamená, že člověk vždy ví, co říct, když jde o citlivé téma a vlastní děti.
Kampaň Mluvte s dětmi má především dostat mezi rodiče i další dospělé praktickou metodiku Nevypusť duši nazvanou 5+2 kroků podpůrného rozhovoru. Ta doposud fungovala především prostřednictvím fyzických a digitálních karet. Goodkin její principy převádí do audiovizuálního formátu, který má být srozumitelnější a dostupnější širšímu publiku.
Ani profesionál si neví rady
Na první pohled jde o jednoduchý kreativní princip. Čtyři lidé, kteří se běžně každý den ptají druhých, dostávají tentokrát otázky, na které nemusí existovat jednoduchá odpověď. V profesionálním rozhovoru totiž pomáhá zkušenost, příprava nebo předem stanovené téma. U dítěte, které se uzavírá do sebe, mění chování nebo se potýká s psychickými problémy, ale žádný univerzální scénář neexistuje. Právě tento kontrast je základem kampaně. Známé tváře nevystupují jako experti, kteří mají na každý problém připravenou odpověď. Naopak ukazují vlastní nejistotu. Pointou je, že rodič nemusí být dokonalý komunikátor ani odborník na duševní zdraví. Mnohem důležitější může být samotná ochota dítěti věnovat pozornost, zajímat se o něj a opravdu ho poslouchat.
„Často nejde jen o to vědět, co přesně dítěti říct. První krok je vůbec všimnout si, že se něco děje. Pokud dítěti věnujeme plnou pozornost a opravdu ho posloucháme, už tím děláme něco důležitého. A metodika 5+2 pak pomáhá v tom, co dál,“ říká Hana Fialová, CEO Goodkinu.
Závažné téma bez strašení
Za kampaní stojí také data o duševním zdraví českých dětí. Podle Národního monitoringu duševního zdraví dětí z roku 2023 vykazuje více než polovina českých žáků devátých tříd známky zhoršeného wellbeingu a 40 procent známky středně těžké až těžké deprese. Blízcí dospělí přitom mohou sehrát důležitou roli už tím, že si všimnou změn v chování dítěte, projeví zájem a vytvoří prostor pro otevřený rozhovor.
Nevypusť duši proto nechce prostřednictvím kampaně rodiče stavět do role terapeutů. Podle organizace není potřeba mít připravený dokonalý scénář nebo znát odpověď na každý problém. Důležité je především vědět, jak být dítěti nablízku, skutečně mu naslouchat a rozpoznat okamžik, kdy už situace vyžaduje pomoc někoho dalšího.
„Rodiče nepotřebují perfektní scénář ani odpověď na všechno. Potřebují vědět, jak být dítěti nablízku, opravdu ho slyšet a poznat chvíli, kdy už je čas přizvat další pomoc. Právě to chceme kampaní předat,“ říká Barbora Pšenicová, ředitelka Nevypusť duši.
Jeden koncept, jedenáct videí
Kampaň nekončí čtveřicí hlavních spotů. Na ně navazuje sedmidílná odborná videotéka, která má jednotlivé principy metodiky rozebrat praktičtěji. Moderování se ujal Filip Titlbach, přičemž v každém díle diskutuje s jiným odborníkem či odbornicí na duševní zdraví. Jednotlivá videa postupně procházejí sedmi kroky podpůrného rozhovoru: připravit se, zajímat se, poslouchat, ptát se, hledat cesty, dohodnout se a vědět, co dělat v momentě, kdy si dospělý neví rady. Z kampaně se tak vedle klasického komunikačního formátu stává také praktický vzdělávací obsah. Součástí výstupů jsou také kratší verze a další reformáty určené pro online prostředí a sociální sítě. Režie se ujal Giulio De Blasio, o mediální strategii a nasazení se stará MediaSafari.
Kreativní práce s tématem, které se týká většiny rodičů
Pro Goodkin jde o další projekt, v němž agentura propojuje kreativní komunikaci se společenským tématem. V tomto případě nestaví na šokujícím sdělení ani na dramatizaci problému. Místo toho využívá známé osobnosti a jejich profesní zkušenost k jednoduchému obrácení rolí: lidé, kteří běžně kladou otázky, najednou sami hledají správná slova. Právě v tom má být hlavní síla konceptu. Téma duševního zdraví dětí může být pro rodiče samo o sobě obtížné a přidávat k němu pocit, že musí vždy reagovat správně, může komunikaci ještě komplikovat. Kampaň proto pracuje s opačným principem – připouští, že nejistota je přirozená a že začít rozhovor nemusí znamenat vědět předem, kam přesně povede.
Nevypusť duši se už deset let věnuje prevenci v oblasti duševního zdraví, vzdělávání a tvorbě praktických nástrojů pro děti i dospělé. Nová kampaň tak navazuje na dlouhodobou práci a snaží se jeden z konkrétních nástrojů organizace dostat z prostředí karet a metodických materiálů přímo do videí a sociálních sítí, kde může oslovit širší okruh rodičů a dalších dospělých. Hlavními partnery projektu jsou Nadace Kooperativy a Evropský sociální fond.