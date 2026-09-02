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Děti si svou digitální stopu nevybírají. Rodiče jejich fotky sdílejí bez souhlasu

Fotografie dětí patří mezi běžný obsah, který rodiče zveřejňují na sociálních sítích. Ne vždy ale přemýšlejí nad tím, jaké informace snímek obsahuje a zda s jeho publikováním souhlasí samotné dítě. Na problém takzvaného sharentingu, tedy nadměrného sdílení fotografií, videí a dalších údajů o dětech, upozorňuje nový projekt Nadace Vodafone, na kterém spolupracovaly agentury Leo Prague a MSL Czech Republic. Jeho součástí je také průzkum zaměřený na chování rodičů v online prostředí.

Podle výsledků průzkumu, který pro projekt zpracovala společnost Ipsos, se 47% rodičů chlubí na sociálních sítích fotografiemi svých dětí. Více než polovina, konkrétně 51%, zároveň sdílí informace, podle nichž lze dítě lokalizovat. U 27% rodičů se pak objevuje sdílení nevhodných nebo obnažených fotografií dětí. Data tak ukazují, že problém nemusí spočívat pouze v samotném zveřejnění fotografie, ale také v detailech, které ji doprovázejí.

Významnou otázkou je přitom souhlas dítěte. Pouze 11% rodičů se podle průzkumu svých potomků vždy ptá, zda mohou jejich fotografii zveřejnit. Naopak 24% se na souhlas neptá nikdy. Rozdílné vnímání toho, co je ještě přijatelné sdílet, přitom může vznikat už mezi rodiči a dětmi. Zatímco rodič může fotografii považovat za vtipnou nebo roztomilou, dítě ji může vnímat jako trapnou a nežádoucí.

Fotografie jako součást digitální stopy

Právě dlouhodobý dopad zveřejňování je jedním z témat projektu. Fotografie publikovaná v dětství může zůstat součástí digitální stopy člověka i v době, kdy už dítě nemůže ovlivnit, kde a jak se její kopie dále šíří. Rizikem mohou být například fotografie zachycující dítě v citlivé nebo ztrapňující situaci, ale také snímky či informace, podle nichž lze zjistit jeho školu, bydliště nebo pohyb. Součástí přípravy projektu byly kromě kvantitativního průzkumu také focus groups, v nichž se pracovalo s pohledem samotných dětí. Jejich reakce byly následně využity také při vývoji nástroje RODIcheck.

Téma následně zpracovává také krátký dokumentární film Zpráva pro rodiče. Sleduje dvě rodiny a problematiku sdílení dětských fotografií představuje mimo jiné z pohledu jejich dětí. Film měl premiéru na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Projekt využívá k posouzení fotografií AI

Součástí projektu je také nástroj RODIcheck, který byl spuštěn v červenci. Umožňuje rodičům nahrát fotografii, kterou zvažují zveřejnit, a následně získat upozornění na možná rizika. Nástroj má kromě samotného vyhodnocení vysvětlit také důvody, proč může být konkrétní snímek problematický. Podle údajů projektu bylo prostřednictvím RODIcheck od jeho spuštění vyhodnoceno přibližně 12,5 tisíce fotografií. Na jeho vývoji se kromě odborníků podílely také děti, jejichž reakce na různé typy fotografií byly využity při nastavování způsobu hodnocení. Samotný vývoj nástroje trval přibližně dva a půl měsíce. Podle jeho autorů se fotografie po nahrání odesílá šifrovaným kanálem k jednorázové analýze a následně se ze systému maže. Výsledek analýzy má zůstat pouze v prohlížeči uživatele.

Projekt vznikal od listopadu 2025 a jeho hlavním tématem zůstává otázka, do jaké míry by měli rodiče při zveřejňování obsahu zohledňovat nejen vlastní pohled, ale také budoucí digitální stopu svých dětí.

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