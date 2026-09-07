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Chupa Chups vstupuje do Minecraftu. Nové bonbony dostaly vlastní herní svět

Chupa Chups uvádí na trh želé bonbony Mads a pro jejich uvedení zvolila gamingovou aktivaci v Minecraftu. Základem konceptu je kostkový tvar nového produktu, který značka využila jako spojovací prvek s prostředím hry. Lokální adaptaci a exekuci připravila WPP Media ve spolupráci s gamingovým partnerem POGGERS CZ.

Kampaň vznikla s ohledem na specifické chování mladšího gamingového publika. Podle WPP Media jsou pro tuto skupinu klasické reklamní formáty méně účinné mimo jiné kvůli využívání ad blockerů a bannerové slepotě. Agentura proto zvolila formát, který reklamu přímo integruje do herního prostředí.

Pro projekt vznikla samostatná mapa v Minecraftu, jejíž vizuální zpracování vychází z identity Chupa Chups. Od září na ní bude probíhat dvanáctitýdenní turnaj na dedikovaném serveru. Součástí budou jednotlivé herní výzvy a soutěžní program. „Pouhý pasivní branding v hrách nefunguje. Dnešní hráči okamžitě poznají, když jim značka pouze vylepí logo do herního prostředí bez hlubšího smyslu,“ říká Michaela Krchová, Digital Media Strategist z WPP Media.

Nová kategorie, nové publikum

Aktivace je součástí uvedení Mads, kterým Chupa Chups rozšiřuje své působení do kategorie želé bonbonů. Pro značku tak nejde pouze o komunikaci nového produktu, ale také o způsob, jak jej představit publiku, které je pro tento typ produktu relevantní. „Pro vstup do nové kategorie jsme potřebovali kampaň, která bude stejně originální jako produkt sám,“ uvedla Klára Postlerová, Senior Brand Marketing Manager Perfetti Van Melle.

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