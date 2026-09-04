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Česká kampaň „Hele, motorka!“ získala Crystal Award na festivalu v Jižní Koreji

Česká kampaň „Hele, motorka!“ uspěla na mezinárodním reklamním festivalu MAD STARS 2026 v jihokorejském Busanu. Projekt pro Ministerstvo dopravy, BESIP a Českou asociaci pojišťoven, za kterým stojí kreativní agentura Triad Prague, získal Crystal Award v kategorii Strategy Stars.

Jejím základem je poznatek o tom, jak lidský mozek zpracovává informace v silničním provozu. Řidič automobilu může motorku fyzicky zahlédnout, jeho mozek jí ale nemusí věnovat dostatečnou pozornost. Kampaň na tento problém reaguje jednoduchým zvoláním „Hele, motorka!“, které má řidiče přimět k tomu, aby motocyklu věnoval pozornost a postupně si vytvořil nový bezpečnostní návyk.

Komunikace běžela během motorkářské sezony 2025 v televizi, rozhlase, outdooru, online i PR. Součástí byla také guerillová instalace v centru Prahy se 362 balonky. Každý z nich představoval jednoho motorkáře, který podle údajů použitých v kampani zemřel na českých silnicích během předchozích pěti let.

Podle dat Policie ČR zemřelo v roce 2025 na českých silnicích 60 motorkářů, o rok dříve jich bylo 83. Šlo tak o meziroční pokles o 28 procent a zároveň o nejnižší počet od roku 2016. Výzkum Behavio ukázal, že si po první sezoně osvojila zvyk říkat „Hele, motorka!“ přibližně třetina řidičů. Za šest měsíců pak kampaň podle zadavatelů zaznamenala 90,2 milionu kontaktů.

Úspěch v Busanu představuje pro český projekt výrazné mezinárodní uznání. MAD STARS patří mezi mezinárodní festivaly zaměřené na kreativní komunikaci a jeho porota hodnotí práce z různých oblastí marketingu, reklamy, médií a PR. Crystal Award v kategorii Strategy Stars tak ocenila strategický přístup kampaně, která se snaží behaviorální problém převést do jednoduchého a zapamatovatelného komunikačního principu.

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