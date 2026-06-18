Umělá inteligence ušetří až 20 % personálních nákladů. E-shop Mironet mění komunikaci a připravuje revoluční vyhledávání

Český e-shop Mironet hlásí plošný přechod na umělou inteligenci. Vlastní vyvinutá AI platforma s autonomními agenty již nyní firmě šetří kapacity odpovídající až 20 procentům personálních nákladů a přináší finanční úsporu až 19 milionů korun ročně. Spolu s přechodem na umělou inteligenci se mění také tvář firemní komunikace. Skrze AI v nové podobě ožívá maskot Míra, kterého firma používá už 21 let. Vedle něj, osobně i v nové kreslené podobě, budou za firmu vystupovat samotný zakladatel Robert Novotný a obchodní ředitel Filip Uher.
Zatímco e-commerce trh nové možnosti AI stále objevuje, technici v Mironetu dokázali nad firemními daty naprogramovat a nasadit vlastní robustní AI platformu. Tomuto kroku předcházel rok intenzivních příprav a interních diskusí. Systém sjednocuje data z podnikového systému (ERP) i e-shopu do jednoho rozhraní a nasazuje do akce tým specializovaných autonomních AI agentů. Ti dostali lidská jména podle svých rolí: DÉDAL (píše kód a staví systém), ATLAS (analyzuje data a trendy), IRIS (obsluhuje e-maily a notifikace), FÉNIX (hlídá logistiku u osmi dopravců) a ARGOS (střeží bezpečnost).
„Analýza dat a kontrola, která dříve našim lidem zabrala celý pracovní den ručních exportů a tvorby vzorců, je dnes díky AI agentům každý den hotová. Podle našich interních měření platforma uvolňuje kapacitu odpovídající 24 plným úvazkům, a to i včetně osob u externích subjektů. Čistý přínos dosáhne až 19 milionů korun ročně, což tvoří 20 procent personálních nákladů firmy. Agenti zaměstnance nenahrazují, naopak se učí od našich nejlepších lidí. Fungují jako nonstop podpora a zvyšují výkonnost zaměstnanců nejen ve firmě, ale také u našich dodavatelů. V prvním kvartále se nám podařilo dosáhnout 20procentního růstu, věřím, že díky nové AI posile budeme růst ještě rychleji,“ vysvětluje pozadí nových technologií zakladatel Mironetu Robert Novotný.
Zákazníci se dočkají vylepšeného vyhledávání
Vedle interních procesů se umělá inteligence v Mironetu propíše také do lepší zákaznické zkušenosti. Vývojový tým v současné době interně testuje a ladí novou generaci vyhledávání na e-shopu, která funguje na principu pokročilé umělé inteligence a na trhu zatím nemá obdoby. Nové vyhledávání nyní provozované na beta serveru dokáže lépe pochopit lidský jazyk, kontext dotazu a záměr zákazníka. Nasazení této technologie na ostrý e-shop plánuje Mironet provést po dokončení zátěžových testů během léta.
Spolu s plošným zavedením technologií umělé inteligence přichází do Mironetu i zásadní vizuální změna. Díky technologiím v nové podobě ožívá tradiční maskot Míra s modrými vlasy, který se poprvé objevil v reklamách Mironetu v roce 2005. Navíc nezůstane sám. Vedle Míry se v kampaních objeví nově také vedení firmy. Díky umělé inteligenci vznikly nové unikátní „cartoon“ postavičky zakladatele Roberta Novotného a obchodního ředitele Filipa Uhra.
Tito dva budou na sociálních sítích v hraných scénkách vystupovat spolu se zaměstnanci Mironetu, a to v nových modro-bílých bundách, které se mají stát novým dresem Mironetu. Do hraných scének bude díky AI přenesená kreslená postavička Míry. Ten si pak vedení firmy bude teleportovat do svého „cartoon” světa, aby s nimi mohl zažívat nejrůznější dobrodružství. Nový koncept propojuje reálný a cartoon svět v reklamě, příbězích a na sociálních sítích.
Nesnadná cesta k umělé inteligenci
Nasazování technologií nebylo tak snadné, jak si zakladatel a hlavní inovátor společnosti Robert Novotný původně myslel. V Mironetu u přechodu na AI technologie byla cítit neochota zaměstnanců, kteří se částečně obávali, že ztratí zaměstnání a částečně nevěřili dostatečnému zabezpečení i kvalitě výsledků, které nástroje umělé inteligence přinášejí.
„Přiznám se, že já jsem zavedení umělé inteligence do firmy tvrdě tlačil přes rok. Zbytek managementu se novým technologiím zpočátku bránil, pak se to otočilo. Následně přišly přirozené obavy lidí z řad zaměstnanců – řešila se bezpečnost dat i strach, že kvůli novým technologiím přijdou o práci. Když lidé zjistili, že jim AI neničí život a zbavuje je otravné rutiny, otočilo se to. Marketing naopak přišel s tím, že bych měl jít osobně s kůží na trh a reprezentovat novou éru veřejně svým vystupováním. To naopak bylo značně nekomfortní pro mě,“ popisuje Novotný.
„Souhlasil jsem za podmínky, že v tom nebudu sám. Když já, tak i náš obchodní ředitel Filip Uher a zapojíme i ostatní. Byl to pro ně nejdřív trochu šok, ale teď už natáčíme a tvoříme jak hraný, tak virtuální obsah. Chceme společně ukázat, že za Mironetem stojí skuteční lidé a nejsme korporát bez tváře,“ dodává.