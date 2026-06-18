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UGO slaví 20 let. Výroční kampaň vzdává hold zákazníkům i ostravským kořenům značky

Značka UGO letos slaví 20 let od otevření své první provozovny. Výročí připomíná novou komunikační kampaní, která s nadsázkou ukazuje, že UGO tady bylo dříve než se vyvážená strava stala z trendu novým normálem.

Výroční kampaň UGO s headlinem Dřív než to bylo cool vznikla ve spolupráci s agenturou Grep. Režie spotu se ujal režisér Vladimír Skórka a hlavní roli ztvárnil Josef Kaluža. Tvůrci se vědomě vracejí k ostravským kořenům značky, které se prolínají nejen samotným příběhem kampaně, ale i výběrem tvůrců.

„Dvacet let je pro značku významný milník. Nechtěli jsme ale vytvářet nostalgickou retrospektivu. Naším cílem bylo připomenout, že ať se mění trendy, technologie nebo životní styl, některé dobré věci si lidé chtějí dopřávat stále. A právě to je role, kterou UGO plní už dvacet let,“ říká Anna Schlindenbuch, Head of Marketing UGO.

Kampaň zároveň připomíná historii značky. První provozovna UGO byla otevřena v roce 2006 v ostravském obchodním centru Futurum. Z Ostravy pochází také zakladatel značky Marek Farník, který stál u jejího vzniku a rozvoje.

„Bylo pro nás přirozené vrátit se symbolicky tam, kde celý příběh začal. Proto jsme ke kampani přizvali ostravské tváře a tvůrce, kteří dokázali zachytit charakter značky s potřebnou dávkou humoru i nadhledu,“ doplňuje Schlindenbuch.

Kromě online spotů se kampaň objevila i na OOH plochách, na sociálních sítích a v lokálním marketingu. Zákazníci si mohli během kampaně dát v UGO provozovnách dortík za symbolických 20 Kč a také poslat své přání k UGO narozeninám a vyhrát přednabitou dárkovou kartu UGO.

Hlavní mediální vlna kampaně proběhla v průběhu května. Výročí 20 let však nebude jednorázovou událostí. UGO se bude tématu věnovat po celý rok prostřednictvím sociálních sítí, PR aktivit, vlastních komunikačních kanálů i dalších mediálních formátů.

Za dvacet let existence se UGO rozrostlo z jedné provozovny na síť desítek poboček po celé České republice a stalo se jedním z průkopníků segmentu fresh food a fresh drink na českém trhu. Ročně obslouží miliony zákazníků a dlouhodobě staví na kombinaci čerstvosti, kvalitních surovin a jednoduchého přístupu ke zdravějšímu stravování.

Vizitka kampaně:

  • Klient: UGO trade s.r.o.
  • Agentura: Grep
  • Creative Director: Marek Sabo
  • Art Director Senior: Petr Fajkoš
  • Account Manager: Ivana Sabová
  • Produkce: Skórka film
  • Režisér: Vladimír Skórka
  • Vizuální identita produktu: Grep
  • PR podpora: Jana Ptačinská Jirátová, Nikola Bajerová

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