Taste povede sociální sítě značky PlayStation

Digitální agentura Taste uspěla ve výběrovém řízení značky PlayStation, patřící mezi nejvýraznější světové lídry v oblasti videoher a interaktivní zábavy a od května 2026 řídí její vybrané sociální sítě na českém a slovenském trhu.
V rámci spolupráce se zaměří na obsahovou strategii a rozvoj komunikace, která bude dlouhodobě posilovat vztah značky s herní komunitou. Cílem je dále rozvíjet relevanci PlayStation v online prostředí a pracovat s obsahem vycházejícím z témat a kontextu herní kultury.
„PlayStation je ikonická značka s mimořádně silnou komunitou a přesně takové značky nás baví. V tendru jsme chtěli ukázat, že sociální sítě dnes nejsou jen distribuční kanál, ale prostor, který propojuje kreativu, strategické myšlení a byznysové cíle. Naší ambicí je dodávat atraktivní obsah, který má jasnou vizi, dlouhodobý strategický přesah a za kterým si budeme chtít společně stát,“ říká Jan Makovička, CEO digitální agentury Taste.
Společnost Plaion Services s.r.o., která je lokálním distributorem značky PlayStation, se rozhodla pro spolupráci s Taste zejména díky kombinaci strategického přístupu k obsahu, silného kreativního uvažování a schopnosti pracovat se sociálními sítěmi v kontextu byznysových i brandových cílů. Důležitým faktorem byly také zkušenosti agentury v práci s komunitami a schopnost navrhovat komunikaci, která propojuje engagement s dlouhodobým budováním značky. Cílem partnerství je posílit komunikaci PlayStation na sociálních sítích, pracovat s obsahem relevantním pro lokální publikum a dále rozvíjet pozici značky v českém a slovenském gamingovém ekosystému.
„Taste pro nás představuje kombinaci flexibilního a spolehlivého hráče, který nám pomůže se správou našich klíčových vlastních kanálů. Již od startu spolupráci hodnotíme pozitivně a těšíme se její další rozvoj. Věříme, že společně budeme i nadále posouvat úroveň našich komunikačních kanálů a rozvíjet jejich potenciál tak, aby přinášely ještě větší hodnotu naším zákazníkům i značce,“ dodává Jan Gierczynski, Social Media & Content Manager PlayStation Eastern Europe.