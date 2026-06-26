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Parkside slaví 30 let. Jubileum slaví napříč zeměmi Evropy

Značka Parkside letos oslaví významný milník, a to 30. narozeniny. K tomuto jubileu připravila kampaň s mottem „Slavíme na plný výkon!“, která sleduje úspěšný růst společnosti od roku 1996 po tři dekády. Za tu dobu se rozrostla v nejprodávanější DIY značku v Evropě.

Ať už se jedná o ambiciózní DIY projekt, profesionální použití v dílně nebo údržbu zahrady, značka Parkside se etablovala jako celoevropský lídr na trhu kutilství a sleduje jasný cíl: pomáhat kutilům realizovat jejich projekty samostatně a úspěšně. Zejména v době rostoucích životních nákladů se mnoho lidí rozhodne provádět práci doma nebo na zahradě svépomocí.

Kromě toho lidi motivuje i potřeba být více udržitelní a šetrnější ke svému okolí, ale i touha po seberealizaci a vdechnutí druhého života například opravou použitého nábytku.

Po úspěšném Guinnessově světovém rekordu „The Pull“, při kterém 12V aku šroubovák Parkside táhl největší dopravní letadlo světa Airbus A380, a při probíhajících přípravách nového kaskadérského kousku představuje 30. výročí pro Parkside další milník. Při této příležitosti zahajuje značka 360stupňovou kampaň pod mottem „Slavíme na plný výkon!“, která nejenže mapuje historii značky, ale také staví do centra pozornosti DIY komunitu.

S různými akčními nabídkami, aktivitami na sociálních sítích a soutěžemi mohou zákazníci společně s Parkside „slavit na plný výkon“ a stát se součástí silné komunity. Akce začínají v polovině července. Parkside do konce září nabízí limitované edice různých produktů Lidl ve firemním designu a od 31. srpna „Parkside Gold Edition“.

„30 let Parkside je důkazem naší kvality. Přivedli jsme kutilství k lidem a díky tomu vznikla skutečná komunita „parksiderů“, která se vzájemně inspiruje a motivuje tipy a triky pro další DIY projekty. Naše díky patří milionům zákazníků, kteří nám po tři desetiletí důvěřují a každý den nám ukazují: Společně to zvládneme!“ říká Robin Ruschke, Head of Marketing společnosti Lidl Stiftung & Co. KG.

Značka Parkside byla založena v roce 1996. Název je odvozen od Parkside Street v Londýně, v jejíž blízkosti se nacházelo britské ústředí Lidlu. Od komplexního sortimentu pro kutily se nabídka neustále rozšiřovala o zahradní produkty. Podznačka Parkside Performance navíc nabízí pokročilým kutilům a profesionálům obzvláště vysoký výkon pro náročné projekty.

S Arnoldem Schwarzeneggerem získala Parkside v roce 2023 silného partnera, se kterým značka neustále motivuje k akci a vlastní tvorbě. Mezitím si firma vybudovala svou komunitu „parksiderů“ a je jako značka zastoupena na relevantních platformách. Milníkem v historii růstu je ocenění Euromonitor jako nejprodávanější DIY značka. V roce 2022 se Parkside stala samostatnou hlavní značkou a jedním ze šesti v současné době definovaných non-food tematických světů společnosti Lidl.

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