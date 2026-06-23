Od devadesátek po dnešek. Značka Relax oslavuje 30 let na českých stolech

Značka Relax letos slaví 30 let na českém trhu. Od svého uvedení v roce 1996 prošla vývojem, rozšířila své portfolio a přizpůsobovala se měnícím se potřebám spotřebitelů. U příležitosti oslav spouští výroční kampaň.
Výroční kampaň s claimem „30 let s Vámi“ připomíná tři desetiletí působení značky Relax na českém trhu a zároveň podtrhuje její dlouhodobé místo v českých domácnostech.
„Mnohé se za 30 let změnilo, chuť džusů Relax však zůstává. Právě na tomto kontrastu staví naše výroční kampaň, ve které se původní obal džusu Relax z roku 1996 proměňuje v současný design a následně představuje dnešní portfolio značky. Ukazujeme tak cestu, kterou Relax za tři desetiletí urazil,“ říká Jana Lindišová, brand manažerka značky Relax.
Ústřední roli v komunikaci hraje Relax 100 procent Pomeranč, který patří dlouhodobě k nejznámějším a nejoblíbenějším produktům značky. Součástí výročního příběhu jsou také další klíčové příchutě – Relax 100 procent Jablko a Relax 100 procent Multivitamin. Všechny spojuje důraz na 100procentní ovocnou šťávu bez přidaného cukru, konzervantů a barviv. Kampaň navazuje na dlouhodobé postavení značky Relax 100 procent, která je spojována s rodinnými snídaněmi, svěžím začátkem dne a poctivou chutí ovoce.
Výroční komunikace bude probíhat od léta napříč televizní reklamou, digitálními kanály, sociálními sítěmi, PR aktivitami i komunikací v místě prodeje. Spotřebitelé se budou s výročím značky setkávat také přímo na obalech vybraných produktů, které budou postupně označovány výroční samolepkou připomínající 30 let značky Relax na českém trhu.
V místě prodeje kampaň podpoří speciální POS materiály, například stojany, woblery či regálové stopery. Součástí komunikace bude rovněž obsah zaměřený na každodenní rodinné momenty a příběhy, které se se značkou Relax pojí již řadu let. Kampaň doplní také spolupráce s vybranými tvůrci obsahu na sociálních sítích.