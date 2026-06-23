Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Od devadesátek po dnešek. Značka Relax oslavuje 30 let na českých stolech

Značka Relax letos slaví 30 let na českém trhu. Od svého uvedení v roce 1996 prošla vývojem, rozšířila své portfolio a přizpůsobovala se měnícím se potřebám spotřebitelů. U příležitosti oslav spouští výroční kampaň.  

Výroční kampaň s claimem „30 let s Vámi“ připomíná tři desetiletí působení značky Relax na českém trhu a zároveň podtrhuje její dlouhodobé místo v českých domácnostech.

„Mnohé se za 30 let změnilo, chuť džusů Relax však zůstává. Právě na tomto kontrastu staví naše výroční kampaň, ve které se původní obal džusu Relax z roku 1996 proměňuje v současný design a následně představuje dnešní portfolio značky. Ukazujeme tak cestu, kterou Relax za tři desetiletí urazil,“ říká Jana Lindišová, brand manažerka značky Relax.

Ústřední roli v komunikaci hraje Relax 100 procent Pomeranč, který patří dlouhodobě k nejznámějším a nejoblíbenějším produktům značky. Součástí výročního příběhu jsou také další klíčové příchutě – Relax 100 procent Jablko a Relax 100 procent Multivitamin. Všechny spojuje důraz na 100procentní ovocnou šťávu bez přidaného cukru, konzervantů a barviv. Kampaň navazuje na dlouhodobé postavení značky Relax 100 procent, která je spojována s rodinnými snídaněmi, svěžím začátkem dne a poctivou chutí ovoce.

Výroční komunikace bude probíhat od léta napříč televizní reklamou, digitálními kanály, sociálními sítěmi, PR aktivitami i komunikací v místě prodeje. Spotřebitelé se budou s výročím značky setkávat také přímo na obalech vybraných produktů, které budou postupně označovány výroční samolepkou připomínající 30 let značky Relax na českém trhu.

V místě prodeje kampaň podpoří speciální POS materiály, například stojany, woblery či regálové stopery. Součástí komunikace bude rovněž obsah zaměřený na každodenní rodinné momenty a příběhy, které se se značkou Relax pojí již řadu let. Kampaň doplní také spolupráce s vybranými tvůrci obsahu na sociálních sítích.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-25
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-25
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace
Jan Faflík, CEO
Komunita a lidé
Faflík: Agentury by měly najít nové kouzlo, jinak nepřežijí
Lemur 2026
Akce a soutěže
Souhvězdí Lemur v pražském Planetáriu

MAM Exkluzivně v časopise

Michael-Farmer_4398C-Crop-Print (1)
Komunita a lidé
Farmer: Agentury nejsou šťastná místa k práci
2025_05_02_klip_ANANAS_1085
Komunita a lidé
Tady Tali: Značky si mě často vyberou, a pak chtějí, abych nebyla vtipná
Dvoukolo_5
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: Pat a Mat to v květnu rozjeli
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Kiwi
Zadavatelé a značky
Kiwi.com zapojuje AI. Chce zjednodušit vyhledávání, řešení komplikací i vlastní komunikaci
Pivovary Zubr
Zadavatelé a značky
Pivovary Zubr hledají nového eventového parťáka pro rok 2027
Webout
Online a social
Webout získal investici 1,65 milionu eur. S platformou pro personalizaci obsahu míří do Silicon Valley
056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Kiwi
Zadavatelé a značky
Kiwi.com zapojuje AI. Chce zjednodušit vyhledávání, řešení komplikací i vlastní komunikaci
Pivovary Zubr
Zadavatelé a značky
Pivovary Zubr hledají nového eventového parťáka pro rok 2027
Webout
Online a social
Webout získal investici 1,65 milionu eur. S platformou pro personalizaci obsahu míří do Silicon Valley
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ