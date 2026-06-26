Malé gesto, velké srdce. Kampaň „Ručičky“ pomáhá financovat další Dům Ronalda McDonalda v Česku

Dům Ronalda McDonalda Česko spustil letošní ročník své každoroční kampaně „Ručičky“, která v České republice dlouhodobě podporuje rodiny s vážně nemocnými dětmi. Letošní komunikace navazuje na rebranding organizace, novou vizuální identitu a motivuje lidi k pomoci skrze reálné emoce, bez zbytečného reklamního tlaku.
Pro rodiny s vážně nemocným dítětem se svět v jediné vteřině smrskne na nemocniční chodby. V takových chvílích je nejdůležitější být spolu. Právě to je role Domů Ronalda McDonalda, které poskytují rodinám bezplatné ubytování v bezprostřední blízkosti nemocnic a potřebné zázemí během léčby dítěte.
Díky finančním příspěvkům se už v České republice povedlo postavit Dům Ronalda McDonalda v areálu pražské Fakultní nemocnici Motol a Homolka. Cílem letošní kampaně je podpořit tyto rodiny a vybrat finanční prostředky na stavbu druhého českého Domu Ronalda McDonalda v Olomouci.
„Stály před námi tři klíčové výzvy. Ustát rebranding bez ztráty konzistence a posílit znalost značky, lépe lidem vysvětlit, jak konkrétně rodinám nadační fond pomáhá a dostat do komunikace jasný call to action ke koupi samolepek Ručiček. Průběžné výsledky ukazují, že se daří tyto cíle naplňovat a proměňovat zájem zákazníků v konkrétní pomoc rodinám, které to skutečně potřebují,“ přibližuje strategii letošní kampaně Brand Marketing Manager společnosti McDonald’s Sam Sadovský.
Nosným prvkem kampaně je televizní spot, který sleduje malého chlapce na jeho cestě za léčbou, kterou zvládá i díky tomu, že má mámu a tátu na dosah ruky. Spot zdůrazňuje roli blízkosti rodiny, kterou Dům Ronalda McDonalda umožňuje. Kreativní koncept pracuje s civilním, téměř dokumentárním stylem vyprávění a soustředí se na drobné momenty každodenního života.
Kampaň vznikla ve spolupráci agentur TBWA/Hullabaloo a Omnicom Agency Group. Režie spotu se ujal Jakub Švejkar (Punk Film). Vedle televizního vysílání je kampaň nasazena také v online prostředí, na sociálních sítích a přímo v restauracích McDonald’s. Na sociálních sítích kampaň řídí agentura Follow Bubble.
„Od začátku jsme věděli, že chceme vyprávět příběh o síle blízkosti. I proto jsme zvolili hodně civilní způsob vyprávění a citlivou, téměř dokumentární kameru, která nežádá pozornost sama pro sebe, ale nechává vyniknout drobná gesta, pohledy a okamžiky, ve kterých se odehrává to nejdůležitější. Protože tyto zdánlivě malé momenty mohou pro rodiny s vážně nemocnými dětmi znamenat úplně všechno,“ popisuje kreativní přístup kampaně Vítek Štrobl, kreativní ředitel agentury Hullabaloo.
„Velmi si vážíme každoroční podpory našich aktivit pomocí této již tradiční kampaně, která se objevuje ve všech restauracích McDonald’s. Letos je kampaň obohacená o náš nový vzhled a komunikační linku. My věříme, že to pomůže zákazníkům lépe pochopit naše poslání a aktivity. I jejich zásluhou se naše pomoc může dále rozvíjet a rozšiřovat a za to velmi děkujeme,“ doplňuje Ivana Švingrová Pešatová, ředitelka Domu Ronalda McDonalda Česko.
Klíčovým prvkem zapojení veřejnosti je tradiční symbol kampaně samolepka „Ručička“, kterou si mohou zákazníci zakoupit ve všech restauracích McDonald’s za 30 Kč. Výtěžek z prodeje jde na podporu aktivit organizace a výstavbu nového Domu v Olomouci. Kampaň je letos připravena i pro další země regionu, konkrétně pro Slovensko a Ukrajinu, kde organizace rovněž rozvíjí své aktivity.
Vizitka kampaně:
- Klient: McDonald’s / Dům Ronalda McDonalda
- Kreativní agentura: TBWA Hullabaloo
- Mediální agentura: Omnicom Agency Group
- Produkce: Punk Film
- Director: Jakub Švejkar
- Executive Producer: Jiří Beránek
- Creative Director: Vítek Štrobl
- Senior Art Director: Manuel Prada
- Senior Copywriter: Lucia Janasová
- Client Services Director: Adéla Hýsková
- Account Manager: Matěj Pajma / Tomáš Hloušek