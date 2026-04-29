Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Heineken spouští v Česku globální kampaň, která propojí fanoušky napříč světy sportu a hudby

Heineken přináší do České republiky celosvětovou kampaň Fans Have More Friends, která ukazuje, že sdílené fandění dokáže během chvíle propojit i úplně cizí lidi. Zapojit se, vytvářet týmy a soutěžit o vstupenky na UEFA Champions League mohou i čeští fanoušci. Kampaň poběží od konce dubna do poloviny července a podpoří ji i globální ambasadoři Max Verstappen, Virgil van Dijk a Martin Garrix, tentokrát v roli fanoušků.

Kampaň vznikla na základě insightu, že sdílená radost a vášeň fanoušků dokážou bourat bariéry rychleji než cokoliv jiného. Heineken proto vytváří prostor, kde se fanoušci mohou potkávat, propojovat, proměňovat společné zážitky a budovat nová přátelství. Spojuje přitom světy F1, UEFA Champions League a hudby. Tedy oblastí, které mají společné jedno – fanoušky.

Tuto optiku přebírají i globální ambasadoři Max Verstappen, Virgil van Dijk a Martin Garrix. V kampani se záměrně objevují mimo své tradiční role a vystupují primárně jako fanoušci. Těžiště kampaně spočívá v digitální microsite, která fanoušky aktivně zapojí do hry. „Princip je jednoduchý: fanoušci se zaregistrují, spojí se do týmů a společně soutěží. A možná si odnesou nejen výhru v podobě vstupenek na UEFA Champions League, ale i nová přátelství,“ popisuje Jaroslav Garai, senior brand manažer pro globální značky společnosti Heineken.

V Česku poběží kampaň od konce dubna do poloviny července a opře se o široký mediální mix, od digitální platformy přes outdoorové plochy a kino až po televizní sponzoring. Významnou roli sehrají i prodejní plochy ve vybraných řetězcích, kde se mimo jiné objeví limitovaná edice plechovek s exkluzivním designem inspirovaným UEFA Champions League.

Vedle digitálního engagementu sází Heineken i na silnou eventovou vrstvu. Objeví se například na festivalu Rock for People nebo prostřednictvím formátu WatchParty, komorní pop-up akce na neveřejné lokaci. „Vycházíme z toho, že 57 procent fotbalových fanoušků považuje za obtížné najít někoho, s kým by mohli sledovat UCL. Proto je chceme propojit a ukázat, že právě společná vášeň může vytvořit nová přátelství,“ dodává Garai.

Vizitka kampaně:

  • Klient: Heineken (Jaroslav Garai, Lenka Stachová)
  • Mediální agentura: Dentsu (Jiří Mangl, Jan Rada, David Holenka)
  • Influencerská agentura: Woo (Martin Fryč, Sylvia Krajčírová, Michaela Miklasová, Natálie Bartoňová)
  • PR: Ogilvy (Kalina Slavova, Martina Vokrouhlíková)
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
MAM Exkluzivně v časopise

MAM Další zajímavé čtení

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ