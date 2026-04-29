Heineken spouští v Česku globální kampaň, která propojí fanoušky napříč světy sportu a hudby

Heineken přináší do České republiky celosvětovou kampaň Fans Have More Friends, která ukazuje, že sdílené fandění dokáže během chvíle propojit i úplně cizí lidi. Zapojit se, vytvářet týmy a soutěžit o vstupenky na UEFA Champions League mohou i čeští fanoušci. Kampaň poběží od konce dubna do poloviny července a podpoří ji i globální ambasadoři Max Verstappen, Virgil van Dijk a Martin Garrix, tentokrát v roli fanoušků.
Kampaň vznikla na základě insightu, že sdílená radost a vášeň fanoušků dokážou bourat bariéry rychleji než cokoliv jiného. Heineken proto vytváří prostor, kde se fanoušci mohou potkávat, propojovat, proměňovat společné zážitky a budovat nová přátelství. Spojuje přitom světy F1, UEFA Champions League a hudby. Tedy oblastí, které mají společné jedno – fanoušky.
Tuto optiku přebírají i globální ambasadoři Max Verstappen, Virgil van Dijk a Martin Garrix. V kampani se záměrně objevují mimo své tradiční role a vystupují primárně jako fanoušci. Těžiště kampaně spočívá v digitální microsite, která fanoušky aktivně zapojí do hry. „Princip je jednoduchý: fanoušci se zaregistrují, spojí se do týmů a společně soutěží. A možná si odnesou nejen výhru v podobě vstupenek na UEFA Champions League, ale i nová přátelství,“ popisuje Jaroslav Garai, senior brand manažer pro globální značky společnosti Heineken.
V Česku poběží kampaň od konce dubna do poloviny července a opře se o široký mediální mix, od digitální platformy přes outdoorové plochy a kino až po televizní sponzoring. Významnou roli sehrají i prodejní plochy ve vybraných řetězcích, kde se mimo jiné objeví limitovaná edice plechovek s exkluzivním designem inspirovaným UEFA Champions League.
Vedle digitálního engagementu sází Heineken i na silnou eventovou vrstvu. Objeví se například na festivalu Rock for People nebo prostřednictvím formátu WatchParty, komorní pop-up akce na neveřejné lokaci. „Vycházíme z toho, že 57 procent fotbalových fanoušků považuje za obtížné najít někoho, s kým by mohli sledovat UCL. Proto je chceme propojit a ukázat, že právě společná vášeň může vytvořit nová přátelství,“ dodává Garai.
Vizitka kampaně:
- Klient: Heineken (Jaroslav Garai, Lenka Stachová)
- Mediální agentura: Dentsu (Jiří Mangl, Jan Rada, David Holenka)
- Influencerská agentura: Woo (Martin Fryč, Sylvia Krajčírová, Michaela Miklasová, Natálie Bartoňová)
- PR: Ogilvy (Kalina Slavova, Martina Vokrouhlíková)