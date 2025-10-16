Zadavatelé a značky
Taste spustil pro Fjällräven kampaň Dlouhá cesta: udržitelnost se měří v letech, ne v sezónách

Digitální agentura Taste připravila pro švédskou outdoorovou značku Fjällräven novou kampaň Dlouhá cesta, která poběží v Česku a na Slovensku. Jejím cílem je otevřít debatu o skutečných nákladech módy a ukázat, že odolné vybavení může svého majitele provázet celé roky – stát se symbolem osobní společné cesty k udržitelnější budoucnosti.

Součástí kampaně je hlavní spot (tzv. hero video), série krátkých spotů pro sociální sítě a microsite s fakty o environmentálním dopadu módy. Klíčovým prvkem je také výzva s hashtagem #dlouhacesta, která s pomocí influencerů motivuje zákazníky a ambasadory značky ke sdílení vlastních příběhů – od prvního treku s batohem Kånken až po expedice do hor.

„Dnešní módní průmysl stojí na obrovském množství oblečení s minimální životností. Neustálý tlak na cenu nutí výrobce snižovat kvalitu, což vede k nižší trvanlivosti zboží. Naším cílem je ukázat, že udržitelnost není o tom mít pět kousků z recyklovaného materiálu, ale vybrat si oblečení, které s vámi vydrží roky a stane se tak součástí vaší dlouhé cesty i cesty naší planety. Kampaň Dlouhá cesta staví na skutečných příbězích zákazníků, kteří své batohy, bundy či košile nosí dlouhá léta a spojují je s nezapomenutelnými zážitky,“ říká David Janoušek, CMO v digitální agentuře Taste.

Módní průmysl je dnes odpovědný za téměř 10 procent celosvětových emisí CO₂, tedy více než veškerá mezinárodní letecká a námořní doprava dohromady. Pokud se přístup nezmění, do roku 2030 může tento dopad vzrůst o dalších 50 procent. Fjällräven proto dlouhodobě staví na filozofii, že skutečná udržitelnost nespočívá jen ve výběru recyklovaných materiálů, ale především v produktech, které vydrží desetiletí používání.

„Vybavení Fjällräven si lidé nekupují na jednu sezónu. Stává se součástí jejich života a jejich cesty. Když nám zákazník napíše, že jeho batoh s ním přešel půl Evropy a pořád drží, je to pro nás největší důkaz, že jdeme správnou cestou. Jsem rád, že společně s Tastem tvoříme kampaně, pod které se rád podepíšu,“ doplňuje Jiří Mašek, spolumajitel online obchodu Fjällräven-shop.cz.

Vizitka kampaně:

  • Klient: Fjallraven-shop.cz
  •  Značka: Fjällräven
  • Kreativní agentura: Taste
  • Produkční agentura: Taste
  • Název kampaně: Dlouhá cesta
  • Obor: Fashion
  • Nasazení: 13. 10. 2025
  • Mediamix: Online video, sociální sítě, PR, in-store aktivace
  • Strategist: David Janoušek
  • Client success manager: David Krouský
  • Produkce: Lukáš Zlatkovský
Tisková zpráva

Tisková zpráva

