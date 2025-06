T-Mobile rozdává radost na léto v kampani od Ogilvy

V letní kampani od agentury Ogilvy, která pokračuje v konceptu #MeziSvými, rozdává T-Mobile zákazníkům zmrzlinu i 20 GB zdarma.

Až do konce srpna trvá letní nabídka operátora T-Mobile podpořená kampaní od agentury Ogilvy. Upozorňuje na tradiční letní dárky přes aplikaci Můj T-Mobile a Magenta Moments. Zákazníky s tarifní řadou Next letos čeká dvakrát 10 GB navíc, přes voucher za aplikace si pak mohou vyzvednout zmrzlinu Cornetto od Algidy a magentový sportovní ručník.

„Mám velikou radost, že letos v létě opět přinášíme krásné a praktické dárky pro všechny naše zákazníky. Léto je ideální čas cestování, pohody a společných zážitků, kdy každý chce zůstat ve spojení s rodinou a přáteli,“ komentuje Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobile.

„Celá kampaň vznikla ve velmi krátkém čase a patří za ni velké uznání Markétě Křůpalové, která ji odřídila s neuvěřitelnou energií a profesionalitou,“ uvedl na LinkedIn marketingový ředitel Michal Šlechta. Vedle seniorní specialistky marketingové komunikace pak poděkoval i agentuře Ogilvy za kreativní a výstižný TV spot a agentuře Proboston za vizuální koncept a online exekuci.

Ogilvy k TV reklamě, která se natáčela u bazénu v hotelu Orlík pod vedením režiséra Jana Ruttnera, jenž do kampaně vnesl typicky české mikroklima letních radostí, připravila také obsah na sociální sítě i audio spoty pro Spotify a do obchodních center. V nich zaznívá: „Pozor, pozor! Vážení návštěvníci našeho koupaliště. Slunce pálí, nezapomeňte se pořádně namazat a také si co nejdřív vyzvednout zmrzlinu a ručník v nejbližší prodejně T-Mobile! Děkuji za pozornost. Konec hlášení!“

„Léto je období, kdy si lidé chtějí hlavně užívat a nechtějí nic složitě řešit. I proto se T-Mobile po roční pauze vrátil k tradici letních dárků. Kampaň má zákazníky potěšit a tomu odpovídá i její tón. Navrhli jsme ji tak, aby sdělení působilo jednoduše, pozitivně a přirozeně navazovalo na to, co máme s létem spojené,“ říká Kim Hofmanová, seniorní strategická plánovačka z Ogilvy.

Akce běží od 16. června, kampaň od 23. června. Pro uživatele předplacených karet je při dobití 400 korun připraveno vedle standardních 10 GB navíc. Byznysoví zákazníci pak při aktivaci balíčku Extra Data 10 GB dostanou navíc 20 GB. Pro diváky Magenta TV je připraven výběr pohodových filmů pro celou rodinu přes EPG pozici 19, kde bude každý den vysílat Letní kino. Zákazníci mají též možnost vyzkoušet si službu Wolt+ na šest měsíců zdarma

Vizitka kampaně

Klient: T-Mobile CZ

Kreativní agentura: Ogilvy

Online media, OOH a KV: Proboston Creative

Chief creative officer: Mike Martin

Creative director: Michal Pivarči

Copy: Tomáš Křešnička

Art: Francisca Plaza Gonzalez, Iván Ardura

Strategie: Jakub Hodboď, Kim Hofmanová

Account management: Matěj Paulus, Kristýna Kašparová, Zuzana Krivošová

Social: Tereza Sabová, Kristína Birošová

Produkce: Simona Gregorini, Jana Brožková

Produkce: Creative Embassy

Režie: Jan Ruttner

Hudba: Thomas Michael Greenwood, Lauraspaperheart, Oliver Price – Gimme Gimme

Media: EssenceMediacom

Mediamix: TV, online, audiospoty, kino, místo prodeje, eventy

Nasazení: 23. června až 31. srpna 2025