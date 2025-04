„Falešní sobi“ se vracejí. Becherovka spouští k nové vodce kampaň od YYY, na které se šetřilo

Becherovka překvapivě vstupuje do kategorie vodek s kvalitním produktem za dostupnou cenu. Reklamní kampaň, na kterou už tolik nezbylo, vznikla ve spolupráci s YYY agency a vtipně si utahuje z klišé typických pro tento segment.

Becherovka nečekaně ohlásila svůj vstup do kategorie vodek. Produkt je vyladěný do posledního detailu tak, aby byl co nejkvalitnější a přitom za dobrou cenu. Díky mnohonásobné destilaci má Becherovka Vodka jemnou chuť, která v této cenové hladině není samozřejmostí. Unikátní je také láhev se speciální zátkou, kterou se může pyšnit jako jediná v kategorii.

Okolo vysoké kvality a nízké ceny se točí i kreativní koncept, při jehož vývoji se Becherovka znovu spojila s YYY agency, a navázala tak na úspěšnou tříletou spolupráci.

„Chtěli jsme, aby kampaň na Becherovka Vodku byla jiná. Tím, co říká, i tím, jak vypadá. Tak trochu se v ní navážíme do klišé, kterých je tato kategorie plná. V exekuci jsme se především snažili o to, aby celá kampaň působila levně, ale ne lacině. A také o to, aby v ní byl humor,“ říká o konceptu kreativní ředitel YYY agency Miloš Kočí.

Kampaň poběží v České republice a na Slovensku. Jejím hlavním kanálem bude televize, kde nové reklamy diváci mohou vidět od 7. dubna. Všechny televizní spoty jsou natočeny v nezařízeném studiu s minimem rekvizit. Ze stejné estetiky vycházejí i vizuály kampaně, které budou k vidění v různých formátech v online i v outdooru. Výrobu kampaně si pod svá křídla vzala produkce Bumerang Film, spoty režíroval Jarek Plouhar.

Kredity kampaně

Kreativní ředitel: Miloš Kočí

Ideamaker: Michaela Žemlová

Head of Art: Lucie Štorková

Account Director: Michaela Rodovská

Account Manager: Matěj Schamberger

Hlavní konzultant: Josef Havelka

Stratég: Tomáš Charouz

Produkce: Bumerang Film

Režisér: Jarek Plouhar

Herec: Adam Ernest