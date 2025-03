V Česku se všechno točí kolem piva a rád tady točí i Orlando Bloom, tentokrát opět v kampani Staropramenu

Staropramen přichází s novou kampaní, jejíž hlavní tváří je opět světoznámý herec Orlando Bloom. Ústřední myšlenka kampaně ve sloganu „V Česku se všechno točí kolem piva“ propojuje filmové prostředí s pivem, gastronomií a českou tradicí.

Hlavní reklamní spot, inspirovaný atmosférou filmových ateliérů, od začátku března uvidí nejen televizní diváci, ale také uživatelé sociálních sítí.

Staropramen dlouhodobě staví na hodnotách, které definují český způsob života – přátelství, humor, tradice a schopnost užívat si přítomný okamžik.

„Pivní kultura a dobré jídlo pro spoustu Čechů znamenají neodmyslitelnou součást jejich životů, a právě to jsme se v nové kampani rozhodli vyzdvihnout. Hlavní slogan na to odkazuje a pomocí slovní hříčky navíc naznačuje, že se v naší zemi točí nejen skvělé filmy, ale i skvělé pivo,“ říká Markéta Knížková, „head of brands“ společnosti Pivovary Staropramen.

„Propojení tuzemské pivní tradice, kterou Staropramen dlouhodobě ztělesňuje, se září reflektorů a fascinujícím světem filmu ikonická osobnost Orlanda Blooma skvěle podtrhuje,“ dodává.

Staropramen s Orlandem Bloomem nespolupracuje poprvé. Herec se stal ambasadorem značky už na jaře 2023, kdy také poprvé vystoupil ve více než minutu dlouhém reklamním spotu. To si coby hlavní aktér zopakuje i v nové kampani.

Vizitka kampaně

