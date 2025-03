Už jste čichali k billboardu? S nezbednou OOH lákají Sure a AMV BBDO na nové deodoranty

S nezvyklou venkovní reklamou zavádí další značka ze skupiny Unilever deodoranty na celé tělo.

Nejdříve na sílu vůně na nečekaných místech s humorem na hraně lákala na celotělové deodoranty značka Lynx (Axe) ze skupiny Unilever. Teď podobnou novinku ve Velké Británii zavádí další brand skupiny Sure (známý též jako Rexona, Degree či Shield).

S pomocí agentur AMV BBDO, FleishmanHillard a Mindshare se odhodlal k odvážné kampani, která pravděpodobně vyvolá pár podnětů k ASA, britské obdobě Rady pro reklamu. Mimo jiné využívá billboard navoněný oleji, na němž si mohou kolemjdoucí přičichnout k částem těl ženy i muže, k nimž se na veřejnosti lidé obvykle moc neznají.

Billboard je instalovaný v londýnské čtvrti Camden a reakce kolemjdoucích nahrává kamera, jejíž záběry se využijí pro pokračování kampaně na sociálních sítích.

„Když nás Sure oslovil pro tvorbu produktového dema, pravděpodobně si jako první návrh nepředstavovali pozvání k očichání velké zadnice na billboardu. Rychle jsme se ale shodli, že asi není lepší cesty, jak rozjet debaty o účinnosti produktu,“ uvedli kreativní ředitelé AMV BBDO Jack Smedley a George Hackforth-Jones.

Billboard je součástí kampaně „No more FOBO“ bojující se strachem z tělesného pachu (Fear Of Body Odor). Ta už v lednu odstartovala na americkém trhu a nyní přichází do Británie.

Její součástí je i spot „Brits and Their Bits“ kde rozmanitá skupina hrdinek a hrdinů víří vzduch různými navoněnými částmi těla. A lidé, co se angličtinu učí, si mohou s reklamou rovnou vyzkoušet, kolik slangových výrazů pro jednotlivé části těl znají.

Vizitka kampaně

Klient: Unilever – Sure

Agentura: AMV BBDO

CCO: Nicholas Hulley, Nadja Lossgott

Kreativní ředitelé: Jack Smedley, George Hackforth-Jones

Kreativní tým: Esin Huseyin, Davide Mauroni

Account tým: Anneliese St-Amour, Tessa Brisbane, Lucy Burns, Jasmine Coulson

Agenturní produkce: Nick Godden, Stefanie Price, Matt O’Brien

Produkce: Build Hollywood/Jack Agency

Mediální agentura: Mindshare