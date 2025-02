Svítící karty České spořitelny s motivem Kingdom Come: Deliverance II mizí do pár sekund

Zájem předčil očekávání. Prodeje Kingdom Come: Deliverance II od Warhorse Studios překonávají úspěchy prvního dílu, novinky se prodalo už přes milion kusů. Česká spořitelna díky hře má nejúspěšnější gamingovou kampaň.

Spojení s gamingem se České spořitelně vyplácí. O první karty na světě s OLED technologií s motivem Jindřicha ze Skalice ze hry Kingdom Come: Deliverance II je obrovský zájem.

„Věděli jsme, že zájem o OLED svítící kartu bude velký. Ale tohle překonalo i ty naše ‚nejodvážnější‘ scénáře. Aktivita v George hned první den večer, kdy se o svítící kartu dalo zažádat, byla obrovská,“ říká pro MAM Jakub Kuneš, který má v České spořitelně na starosti oblast gamingu.

Limitovanou edice karet v počtu 2000 kusů banka klientům uvolňuje postupně každý únorový pracovní den po sto kusech. Karty jsou rozebrány každý den obvykle v řádu sekund. Jinak tomu nebylo ani v den vydání hry – 4. února.

„V úterý byl limit 100 karet KCD II vyčerpán zhruba za devět vteřin po otevření procesu. Ve středu to bylo dokonce jen pět vteřin,“ říká Kuneš.

A zájem podle něj jen tak neopadne. „Rozhodně to teď nevypadá, že by se na tom mělo něco v následujících dnech měnit,“ dodává.

Z pohledu zapojení fanoušků a zásahu už se také jedná o nejúspěšnější gamingovou kampaň České spořitelny. „Asi nikdy jsem nezažil, aby mi během kampaně psalo tolik lidí a ptalo se mě, jak můžou získat tento produkt. Ten extrémní zájem herní komunity i našich klientů mě moc těší,“ komentuje Kuneš.

Vedle svítící karty Visa vyrobené společností Idemia nabízí Česká spořitelna v kampani také tři virtuální karty s designem KCD II. Dostupný je i Moneyback program na merch z této hry. „Zároveň vymýšlíme další aktivity zaměřené na gaming,“ uzavírá Kuneš.

Over a million of you have stepped into our world. We're beyond grateful for your support – thank you for making #KCD2 a triumph! pic.twitter.com/2YDmcDx3mn