U nás se můžete odvázat: Dopravní podnik města Brna čelí kritice za nevhodné slogany

Dopravní podnik města Brna (DPMB) uvedl novou reklamní kampaň s názvem Jsme víc než MHD, která má za cíl ukázat, že hromadná doprava není jen prostředkem přepravy, ale i místem pro různorodé životní okamžiky. Kampaň však vyvolala smíšené reakce veřejnosti na sociálních sítích.

Podle tiskové mluvčí DPMB Hany Tomaštíkové byla kampaň vytvořena interně. „Stejně jako u minulých kampaní, i zde jsme vsadili na jednoduchost a nadsázku,“ říká. Cílem je podle ní zviditelnit dopravní podnik a poukázat na to, že MHD může být místem pro koníčky, studium, relax nebo i seznámení.

Kampaň se skládá ze tří fází. První představuje MHD jako prostor pro každodenní životní situace, druhá na jaře zdůrazní unikáty DPMB a třetí poskytne zpětnou vazbu od cestujících.

Mezi diskutované vizuály patří plakát s ženou a mužem doprovázený sloganem „Jsme vaše seznamka” nebo fotografie dětí, které se nedrží při sezení, s nápisem „U nás se můžete odvázat“. Tyto nápady vzbudily řadu posměšků a kritiky. Například uživatel Lukáš Ch. na Facebooku komentoval: „Poslední obrázek je celkem zvláštní. Místo, kde se můžete odvázat, to je nejlepší, když třeba děti běhají po jedoucím voze.“

Slogan „Jsme vaše seznamka“ přilákal pozornost i v kontextu kampaně proti obtěžování v MHD, kterou loni v srpnu ve spolupráci s hlavním městem spustila organizace Konsent. Ta měla za cíl pojmenovat sexuální obtěžování a nabídnout způsoby, jak na něj reagovat.

Daniela Magyar, vedoucí PR a marketingu Konsentu, se k aktuální brněnské kampani vyjádřila kriticky: „Rozumíme intenci Brněnských dopravních podniků s nadhledem propagovat používání MHD. Claim ‚Jsme vaše seznamka‘ a především vizuál, který jej doprovází, nicméně považujeme za nevhodný a bagatelizující sexuální obtěžování. MHD by měla být především bezpečným prostorem pro všechny, a mezilidské interakce, ke kterým v ní dochází, včetně potenciálního seznámení se, by měly být respektující a neměly by v zúčastněných probouzet pocit nebezpečí či ohrožení,“ uvedla.

Metropole od Londýna po Prahu podle ní naopak v posledních letech volí kampaně, které se snaží na sexuální obtěžování v MHD poukazovat a řešit jej, což v praxi od cestujících vyvolává pozitivní odezvu. „V Praze třeba naši loňskou kampaň vítalo 79 procent žen,“ dodává Magyar.

Hana Tomaštíková odmítá, že by kampaň byla kritizována ve větší míře. „Kampaň sklízí pouze ojedinělé negativní názory. Někteří vzali vizuály moc vážně,“ vysvětluje. DPMB však už v minulosti sklidil kritiku za svou náborovou kampaň, kde zaznívaly hesla jako „Chceš cinkat na holky? Staň se řidičem“ nebo „Nečmárej na vlaky a radši si najdi holku“.

„Pokud by podnik potřeboval v této problematice poradenství či školení, velice rádi jim pomůžeme či poradíme,“ uzavírá Magyar.