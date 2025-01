Přes 170 milionů za 30 sekund, reklamní přehlídka roku se blíží

Za necelých pět týdnů se odehraje Super Bowl LIX, které značky se ukážou na reklamní události roku?

Reklamní přehlídka roku se nezadržitelně blíží, Super Bowl LIX se odehraje za necelých pět týdnů, v neděli 9. února. Finále americké Národní fotbalové ligy už pojedenácté hostí New Orleans a poosmé aréna Caesars Superdome.

Televizní práva připadla tentokrát stanici Fox, která už začátkem loňského listopadu informovala, že vyprodala veškerý reklamní čas s třicetisekundovými sloty za více než sedm milionů dolarů. To je v přepočtu přes 170 milionů korun. Podle šéfa skupiny Fox Lachlana Murdocha je částka rekordní. Když Fox naposledy vysílala Super Bowl v roce 2023, vyšla půlminuta reklamního času na zhruba 6,5 milionu dolarů, což stanici vyneslo celkem 590 milionů dolarů. Průměrná sledovanost tehdy byla podle společnosti Nielsen 115,1 milionu diváků, čímž se podle serveru Sportico překonal rekord z roku 2015.

Vloni pak Super Bowl podle Nielsenu v průměru 123,4 milionu lidí, což z přenosu udělalo nejsledovanější televizní událost v historii USA. Mohla tomu pomoci i účast zpěvačky Taylor Swift, která z publika sledovala hru Travise Kelceho z Kansas City Chiefs, kteří ve finále NFL zvítězili podruhé za sebou. Tehdy zápas přenášela v lineární televizi CBS, jejíž reklamní příjmy byly zhruba 695 milionů dolarů.

Sledovanou show během poločasu už potřetí sponzoruje Apple Music, která po dekádě vystřídala Pepsi. Tentokrát bude její hlavní hvězdou rapper a sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy Kendrick Lamar. Ten také mimo jiné získal Pulitzerovu cenu za hudbu, nejen jako první hip hoper, ale také jako vůbec první hudebník, který se nevěnuje klasickému žánru nebo jazzu.

Naváže tak na loňskou Half Time Show, jíž vedl Usher a přizval si k sobě umělce jako jsou Alicia Keys, will.i.am, Lil Jon, Ludacris, H.E.R, a kapelu Sonic Boom of the South.

Sledovanost letošního Super Bowlu se opět očekává vysoká. Zvlášť pokud se opět projeví „efekt Taylor Swift“, když se do finále NFL opět probojují favorizovaní Kansas City Chiefs. Není se tak čemu divit, že se mezi inzerenty i přes vysokou cenu hrne jedna značka za druhou.

Dokonce už tři měsíce po loňském Super Bowlu oznámila svůj (v řadě už dvanáctý) spot do letošní reklamní přehlídky roku společnost Skechers. Podvanácté se objeví také Turbotax, poosmé se vrací brand Pringles, popáté Hellmann’s, potřetí Coors Light a podruhé za sebou Mountain Dew, Reese’s nebo Nerds. Chybět nebudou ani Dove nebo Doritos.

Po osmileté pauze se mezi inzerenty Super Bowlu vrací společnost GoDaddy, po šesti letech Stella Artois, po třech letech Taco Bell a po roční pauze Jeep.

Mezi letošními nováčky se pak ukážou značky NerdWallet, Totino’s Pizza Rolls, Ritz, Instacart, Coffee Mate nebo Häagen-Dazs.