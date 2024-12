O2 Digitální zdraví přináší vánoční mód. Vypněte a užijte si svátky po svém

Více jmelí, žádné maily nebo více hostů, méně postů. Hlavní motta, ke kterým nejen své zákazníky o letošních Vánocích nabádá ve své kampani operátor O2.

Chce jim pomoci užít si pohodové, digitálně zdravé svátky naplno a podle svého. Bez stresu z pracovních mailů, tlaku na dokonalost a bezmyšlenkovitého scrolování na sociálních sítích, místo toho, abychom se věnovali svým blízkým. I proto v aplikaci Moje O2 nebo na webu digitalnizdravi.cz nabízí možnost přepnout se jednoduše do speciálního vánočního módu.

Stromeček je nakřivo, nikdo nic nestíhá a o domácím cukroví si necháváte leda zdát? Vánoce mají být svátky klidu, pohody a lásky. Ruku na srdce, realita je ve většině případů úplně jiná. Tlak na dokonalost, která se hrne ze všech koutů sociálních sítí, může být velmi stresující.

Reklama

„Lidé si často utíkají k telefonu odpočinout od shonu a stresu. Chtějí se odreagovat. A najednou zjistí, že nejen ztratili desítky minut nebo dokonce pár hodin svého času bezmyšlenkovitým scrollováním, a co hůř – jejich nálada je ještě horší, než byla,“ říká brand manažerka O2 Andrea Břežná Závišková a dodává, že technologie nejsou špatné, jen je lidé často nevyužívají správně.

„Riziko je, když se jimi nechají pohltit. Je důležité nad jejich využíváním přemýšlet a přistupovat k nim vědomě. Technologie včetně sociálních sítí nám přinášejí spoustu inspirace, obsahu, který nás rozveselí a přivede na jiné myšlenky, jen se jimi nesmíme nechat ovládat. A o tom je právě digitální zdraví.“

Kampaň bude vidět po celé republice.

© O2

I proto právě teď, před svátky, přináší operátor O2 možnost se jednoduše v aplikaci Moje O2 nebo na webu digitalnizdravi.cz přepnout do vánočního módu a přidat se k těm, kteří dávají přednost skutečným chvílím před těmi na displejích a užívají si pohodové svátky.

Vánoční mód má za cíl, aby se lidé zamysleli, kolik času před obrazovkou svého mobilu tráví, jak efektivně telefon využívají, kolik z toho času je skutečně potřeba a kdy jen bezmyšlenkovitě scrollovali.

„Chceme podpořit zdravý digitální životní styl a pomoci lidem najít rovnováhu mezi online a offline světem. Přepnutím se do vánočního módu dostanou lidé řadu tipů a rad, které jim pomohou prožít svátky v pohodě a zaměřit se na to, co je skutečně důležité – být s těmi nejbližšími,“ popisuje Andrea Břežná Závišková.

Vánoční mód bude nejen v aplikaci Moje O2 ale i na webu.

© O2

Vánoční mód přináší třeba rady, jak si nastavit režim Nerušit. Díky němu se dá soustředit na to podstatné a je snadnější si vychutnat kouzlo přítomných okamžiků s blízkými a mobil používat smysluplně. Třeba na rodinné selfíčko nebo koledy. Jak funguje a jak ho nastavit?

Tady je jednoduchý návod.

Vánoční kampaň po celém Česku

To, že nejdůležitější je užít si o Vánocích skutečné chvíle po svém a naplno, namísto těch na displejích telefonů, uvidí lidé v kampani, do které O2 v těchto dnech převleče velkou část svých reklamních ploch. Hlavní kampaňová hesla tak lidé uvidí na billboardech nebo CLV nejen v Praze, ale po celé České republice.

Na to, že svátky jsou o okamžicích, které bychom si měli užít bez stresu z dokonalosti, bez porovnávání se s ostatními, bude O2 upozorňovat i v televizi v rámci sponzoringu nebo v online kampaních, včetně sociálních sítí, kde lidé často tráví hodně času.

Test digitálního zdraví

O2 se digitálním zdravím zabývá dlouhodobě. Bez ohledu na to, kterého mají lidé operátora, si mohou udělat jednoduchý test v aplikaci Moje O2 nebo na webu digitalnizdravi.cz. Po vyplnění se každý hned dozví, jak je na tom ve srovnání s průměrem české populace i vrstevníky.

Zároveň tam najdou jednoduché tipy, jak digitální zdraví posílit a co dělat, aby lidé měli technologie ve své moci. Hlavní poselství je jednoduché. Občas stačí malé krůčky – začít využívat správné nástroje pro správu aplikací i času na telefonu, které nám pomohou využívat čas efektivněji a vědoměji. A to nejen v období Vánoc.