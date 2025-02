Asociace public relations (APRA) spustila 20. ročník soutěže Česká cena za PR – Lemur, Early Birds přihlášky jsou do konce února.

Nejlepší české PR projekty loňského roku mohou zadavatelé i agentury do soutěže přihlašovat od pondělí 3. února nejpozději do 28. března. Do konce února ale platí zvýhodněné ceny Early Birds.

Pro zájemce z řad přihlašovatelů proběhne v úterý 11. února bezplatný online workshop s praktickými radami pro správné přihlašování projektů.

Reklama

Slavnostní vyhlášení výsledků se pak uskuteční 18. června 2025 na galavečeru v divadle Spirála na pražském Výstavišti. Vedle samotného představení vítězů proběhne i velká oslava oborové soutěže s průletem její historií.

Stejně jako v loňském roce budou letos přihlášené projekty hodnotit odborné poroty složené z těch největších českých odborníků na komunikaci.

„V loňském roce se nám mimořádně osvědčilo nové rozdělení porot, každou z nich vedla významná osobnost z řad zadavatelů, které sekundoval odborný garant s mnohaletou zkušeností s porotcováním. V tomto konceptu budeme letos pokračovat,“ uvádí Anna Balíčková, členka výkonné rady APRA zodpovědná za organizaci soutěže.

„Celkem budeme mít devět odborných porot, ve které bude zastoupeno na 90 komunikačních osobností z řad firem, agentur a institucí. Jejich rozmanitost zaručuje zcela objektivní přístup, na kterém je naše hodnocení postaveno,“ dodává.

Kategorie soutěže jsou rozděleny do tří hlavních skupin: Komunikační disciplíny, Oborové kategorie a Komunikační nástroje. Nejprestižnější je skupina Komunikační disciplíny, jejíž vítězové získají kromě sošky Lemura také automaticky postup do mezinárodní soutěže SABRE Awards, která je partnerskou soutěží České ceny za PR.

Také letos bude vyhlášen absolutní vítěz napříč kategoriemi, který získá cenu Grand Prix. Oceněna bude i PR Osobnost roku.

Vizuální identitu jubilejního ročníku připravila opět agentura Boomerang. Hlavním mediálním partnerem zůstává Marketing & Media. Podrobné informace o soutěži i jejích minulých ročnících najdete na webových stránkách soutěže.