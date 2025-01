Česká eventová asociace přivítala čtyři nové členy

Do České eventové asociace (ČEA) přibyli čtyři noví členové, kteří reprezentují různorodé spektrum eventového průmyslu. Počet členů asociace tak vzrostl na celkových 34.

Nováčky jsou Centrum Babylon a.s., Creative Dreamers Production s.r.o., Výstaviště České Budějovice a.s. a Infinite X Prague s.r.o. (Máj, Národní). Každá z těchto společností přináší do asociace jedinečný pohled, odborné znalosti a příležitosti, které mohou přispět k dalšímu posunu českého eventového průmyslu.

Centrum Babylon nabízí kongresové zázemí v Liberci pro konference, firemní akce i společenské události s kapacitou až 1000 osob.

Tento komplex kombinuje možnosti pro profesionální akce s relaxací v aquaparku, wellness a dalšími zábavními aktivitami. Strategická poloha a široká nabídka služeb pod jedním střechou činí Babylon ideálním partnerem pro rozmanité eventy.

Creative Dreamers Production je mladá a dynamická agentura specializující se na příběhové eventy, natáčení a focení za využití moderních technologií.

Mezi jejich klienty patří společnosti jako TotalEnergies, Unilever či ČVUT, a jejich práci jste mohli spatřit na událostech jako KVIFF či gala večeře s prezidentem Petrem Pavlem.

„Je to pro nás zásadní milník, kde vstupujeme mezi největší profesionály a elitu české eventové scény. Díky ČEA k nim máme zase o kousek blíž,“ uvedl Vladimír Bárta, zástupce agentury a dodal: „Věříme, že nové vazby a kontakty nám pomůžou posunout úroveň eventů na vyšší úroveň.“

Výstaviště České Budějovice, známé také pod značkou Event Park, významně modernizovalo své prostory a dnes nabízí rozmanité možnosti pro pořádání eventů různé velikosti.

Areál o rozloze 25 hektarů zahrnuje mimo jiné pavilony pro kongresy, plesy či sportovní akce, a jeho jedinečná lokalita na jihu Čech zdůrazňuje propojení profesionálních služeb s atraktivním okolím.

„Jako noví členové České eventové asociace jsme připraveni se podílet na rozvoji eventového průmyslu v ČR, přispět našimi zkušenostmi a také navázat nové obchodní vztahy s předními agenturami,“ prohlásil Jan Kuběna, obchodní ředitel Výstaviště České Budějovice.

Infinite X Prague (Máj, Národní) je unikátní koncept nabízející devět pater zábavy, gastronomických zážitků a variabilních prostor pro různé akce. Od designové střešní restaurace Fly Vista, přes Champagne bar s panoramatickým výhledem na Pražský hrad, až po multifunkční kongresový sál – Máj nabízí široké možnosti pro teambuildingy, konference, kulturní akce či business setkání.

„Naše členství v ČEA vnímáme jako příležitost podílet se na rozvoji eventového odvětví, tvořit nová partnerství a být součástí trendů a inovací,“ uvedli zástupci společnosti.