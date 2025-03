Adéla Krausová končí v čele WMC Grey

Výkonnou ředitelkou agentury WMC Grey byla Adéla Krausová přes osm let. „Nastal ten čas se posunout, čas změny,“ uvádí.

Ve vedení WMC Grey skončila Adéla Krausová. Změnu oznámila na svém Linkedinu. Výkonnou ředitelkou agentury byla od února 2017, předchozí dva roky řídila klientské služby.

„Bylo to intenzivní, naplňující a obrovsky cenné období mé kariéry – cítím, že jsem dosáhla toho, co jsem chtěla. Měla jsem možnost vybudovat a vést skvělý tým, spolupracovat s inspirativními lidmi a učit se od těch nejlepších. Každý den mi přinášel nové výzvy, růst a příležitosti k posunu dál,“ uvedla Krausová s tím, že nastal čas na změnu.

Za dobu, co byla Krausová ve vedení WMC Grey, získala agentura 42 trofejí v soutěži ADC Czech Creative Awards. Nasbírala také osm ocenění Effie včetně Grand Prix za budování brandu Datart. V roce 2021 pak agentura získala i pět lvích trofejí, včetně dvou zlatých, z mezinárodního festivalu Cannes Lions za projekt antikorupčního hackathonu #znamkamarada.

„Jsem hrdá na všechno, co jsem během té doby zvládla, jak v pracovním, tak v osobním životě. Jsem také hrdá na to, že jsem neztratila své hodnoty. Moje hodnoty jsou to, co se mnou zůstává,“ uvedla ještě Krausová s tím, že dál jde svou cestou „svobodně, s lehkostí a radostí pustit se do nových věcí“.

Krausová pro MAM uvedla, že zatím dále zůstává v prezidiu Asociace komunikačních agentur (AKA), kde je v čele sekce digitálních agentur (od letoška oficiálně sekce Digitální a kreativní agentury AKA). Ta organizuje projekty, jako je nAKAfe pro oslovování mladých talentů nebo Férový influencer.

Před WMC Grey působila Adéla Krausová čtyři roky jako account directorka Scholz & Friends Praha (dnes S5ive). Ještě předtím byla skoro 11 let u agentury Fabrika, kde se z role traffic manažerky propracovala na account directorku.