Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...

Už jen osm spotů zůstalo ve hře o titul nejoblíbenější reklamy roku 2025 podle čtenářů týdeníku Marketing & Media. Kdo postoupí do semifinále?
Výroční turnaj MAM Souboj spotů 2025 uhání neúprosným tempem dál. Z 16 spotů zbylo už jen osm. Koho pošlete svými hlasy dál? Hlasovat můžete do dnešních 19:00.
MAM Souboj spotů 2025 – časový harmonogram
- Pondělí 5. 1. 2026 – osmifinále
- Úterý 6. 1. 2026 – čtvrtfinále
- Středa 7. 1. 2026 – semifinále
- Čtvrtek 8. 1. 2026 – finále
Hlasování probíhá vždy od 9:00 do 19:00 hodin.
Třídění odpadu versus cestování vlakem
Zatímco Eko-kom soupeře v osmifinále doslova převálcoval, České dráhy zvítězily nad řetězcem Planeo jen o pár procent. Jak spoty obstojí v souboji proti sobě?
Hlasování bylo ukončeno.
Kotek tentokrát proti Pohlreichovi
Zatímco v první kole soupeřil Vojta Kotek v hlavní roli spotu Bauhausu proti Suchánkovi s Genzerem, teď stojí proti Zdeňku Pohlreichovi. Který spot ocení čtenáři MAM víc?
Hlasování bylo ukončeno.
Pomoc obětem domácího násilí versus historie s humorem
Kat Mydlář nebo praotec Čech stojí proti závažnému společenskému tématu. Který spot je ale podle čtenářů MAM lepší?
Hlasování bylo ukončeno.
Bankovní klání
V osmifinále obě banky porazily své soupeře s přehledem. Jak obstojí proti sobě?
Hlasování bylo ukončeno.