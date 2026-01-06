Zadavatelé a značky
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm…

© MAM

  • Doporučujeme, Souboj spotů

Už jen osm spotů zůstalo ve hře o titul nejoblíbenější reklamy roku 2025 podle čtenářů týdeníku Marketing & Media. Kdo postoupí do semifinále?

Výroční turnaj MAM Souboj spotů 2025 uhání neúprosným tempem dál. Z 16 spotů zbylo už jen osm. Koho pošlete svými hlasy dál? Hlasovat můžete do dnešních 19:00.

Turnajový pavouk MAM Souboj spotů 2025 – čtvrtfinálové dvojice

MAM Souboj spotů 2025 – časový harmonogram

  • Pondělí 5. 1. 2026 – osmifinále
  • Úterý 6. 1. 2026 – čtvrtfinále
  • Středa 7. 1. 2026 – semifinále
  • Čtvrtek 8. 1. 2026 – finále

Hlasování probíhá vždy od 9:00 do 19:00 hodin.

Třídění odpadu versus cestování vlakem

Eko-kom vs. České dráhy

Zatímco Eko-kom soupeře v osmifinále doslova převálcoval, České dráhy zvítězily nad řetězcem Planeo jen o pár procent. Jak spoty obstojí v souboji proti sobě?

Hlasování bylo ukončeno.

Kotek tentokrát proti Pohlreichovi

Fabini vs. Bauhaus

Zatímco v první kole soupeřil Vojta Kotek v hlavní roli spotu Bauhausu proti Suchánkovi s Genzerem, teď stojí proti Zdeňku Pohlreichovi. Který spot ocení čtenáři MAM víc?

Hlasování bylo ukončeno.

Pomoc obětem domácího násilí versus historie s humorem

Pod svícnem vs. Košík.cz

Kat Mydlář nebo praotec Čech stojí proti závažnému společenskému tématu. Který spot je ale podle čtenářů MAM lepší?

Hlasování bylo ukončeno.

Bankovní klání

ČSOB vs. Komerční Banka

V osmifinále obě banky porazily své soupeře s přehledem. Jak obstojí proti sobě?

Hlasování bylo ukončeno.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

