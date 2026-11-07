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Tina McCorkindale získala prestižní cenu AMEC. Již za pár dní vystoupí v Praze na Foru Media

Tina McCorkindale
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Prezidentka amerického Insitute for Public Relations Tina McCorkindale se stala držitelkou prestižního ocenění Don Bartholomew Award, kterou udílí profesní organizace AMEC zaměřená na měření a vyhodnocování komunikace. Přitom již 10. listopadu vystoupí v Praze na letošním ročníku konference Forum Media.

AMEC (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) je největší světová profesní organizace zaměřená na měření a vyhodnocování komunikace a svůj výroční summit příští rok uspořádá také v Praze, kde se poprvé konal v roce 2019. Organizace sdružuje stovky členů z desítek zemí světa včetně předních agentur, korporací i výzkumníků.

Organizace udává globální standardy v oboru PR a komunikace – vytvořila například všeobecně uznávané Barcelona Principles či interaktivní nástroj Integrated Evaluation Framework (IEF) pro strategické plánování a měření výsledků. Jejím hlavním cílem je prosazovat osvětu, špičkové metodiky, kvalitní data a odborné vzdělávání (prostřednictvím AMEC College), a pomáhat tak firmám dokazovat skutečnou hodnotu a dopad komunikačních aktivit.

Ceny Don Bartholomew Award nesou jméno průkopníka v oblasti datové analytiky a měření v PR. Cenu získávají osobnosti, které zásadním způsobem přispěly k rozvoji a standardizaci metod měření a evaluace v komunikačním průmyslu.

Chcete se setkat s jednou z nejvlivnějších osobností světového PR? Tina McCorkindale vystoupí již za několik dní v pražském O2 universu na letošním ročníku konference Forum Media. Největší oborové setkání mediální, marketingové a komunikační branže nabídne sto řečníků ze světa i české scény. Buďte u toho již 10. listopadu

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Stanislav Šulc

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