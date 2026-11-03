Scott Guthrie: Lidé by si neměli hrát na Poirota, aby poznali reklamu na sítích

Influencer marketing se stává jednou z dominant digitální ekonomiky a jako takový potřebuje jasná pravidla. Jednou z osobností, které se na tvorbě těchto pravidel podílejí, je i Scott Guthrie, který řídí oborovou asociaci Influencer Marketing Trade Body a jenž vystoupí již 10. listopadu na Foru Media.
Právě Influencer Marketing Trade Body je jednou z institucí, které se snaží dát influencer marketingu jasná pravidla. „Lidé nemají problém s tím, že digitální tvůrci vydělávají peníze,“ uvedl Guthrie. „Lidé ale se nechtějí cítit podvedení, když zjistí, že to, co sledují není běžný obsah, ale ve skutečnosti se jedná o reklamu,“ dodal Guthrie.
Reagoval tak na kauzu manželky bývalého britského premiéra Borise Johnsona Carrie Johnsonové, která se v posledních letech stala influencerkou na Instagramu. Bývalá šéfka komunikace konzervativní strany nyní zveřejňuje posty o luxusních dovolenkových destinacích a o běžném rodinném životě na oxfordshireském venkově. A získává tisíce lajků. Co ale mnozí uživatelé nevědí, je fakt, že některé příspěvky jsou ve skutečnosti reklamními sděleními, za něž influencerka kasíruje desítky tisíc liber. A to už podle Scotta Guthrieho není v pořádku.
„Je to vlastně úplně jednoduché. Lidé by si neměli hrát na Poirota, aby poznali, co je reklama a co ne,“ komentuje situaci Guthrie.
Chcete se víc dozvědět o regulaci influencer marketingu a dalších digitálních tvůrců? Setkejte se se Scottem Guthriem na letošním Foru Media. Startujeme již 10. listopadu v O2 universu.