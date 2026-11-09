Radegast dražil hasicí štíty, jejichž podobu navrhl výtvarník Jaromír 99

Tři designové hasicí štíty proměnil výtvarník Jaromír 99 v umělecká díla inspirovaná Beskydami. V charitativní aukci se podařilo vydražit pouze jeden z nich za 25 600 korun. Výtěžek podpoří Nadaci Tomáše Bati, jejíž budovu letos zasáhl požár.
Značka Radegast uspořádala ve spolupráci s výtvarníkem Jaromírem 99 charitativní aukci tří designových hasicích štítů od společnosti Amplla Shield. Z běžného bezpečnostního vybavení vznikly autorské objekty s motivy spojenými s Beskydami a místní krajinou. Dražba probíhala od 26. října do 8. listopadu 2026 na portálu Dobrobot. Celý výtěžek získá Nadace Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž budovu letos zasáhl ničivý požár.
Každý ze tří štítů nese jiný výtvarný motiv. První s názvem Hasič zobrazuje hasiče jako symbol odvahy a ochrany, Poutník zachycuje krajinu s vyhlídkou a třetí dílo Bůh Radegast odkazuje na mytologickou postavu spojenou s regionem. Jaromír 99 návrhy osobně zpracoval a podepsal ve svém ateliéru. Projekt tak propojil funkční bezpečnostní prvek s autorským designem a regionálními motivy.
Podle údajů zveřejněných na aukčním portálu Dobrobot se z trojice autorských štítů podařilo vydražit pouze Poutníka, za kterého vítěz nabídl 25 600 korun. Zbývající dva štíty, Hasič a Bůh Radegast, zůstaly bez vydražitele.
Jaromír 99, vlastním jménem Jaromír Švejdík, je výtvarník, komiksový autor, zpěvák a skladatel. Je spoluautorem komiksu Alois Nebel, jehož filmová adaptace získala Cenu Evropské filmové akademie za nejlepší animovaný film. K Beskydám i značce Radegast má osobní vztah, který se promítl také do hledání výtvarného konceptu. Na návrzích pracoval několik týdnů.
Aukce navázala na širší aktivity Radegastu zaměřené na prevenci požárů. Značka v rámci kampaně představila také edukační aplikaci, prostřednictvím které si lidé mohou vyzkoušet, jak správně reagovat v prvních okamžicích požáru. Spolupráce s Nadací Tomáše Bati navázala na letošní společný projekt Unikátní půllitr. Tentokrát se značka rozhodla zaměřit na podporu fungování nadace po požáru její budovy.
Na projektu se podílela agentura Boomerang Communication, která měla na starosti ideu a realizaci. Partnerem byla společnost Amplla Shield a autorem výtvarného zpracování Jaromír 99.