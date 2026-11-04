Penny a StropOFFka pomáhají dětem s atypickým vývojem zvládat samostatné nakupování

Nákup potravin může být pro děti s poruchou autistického spektra, ADHD nebo jinou formou atypického vývoje náročnou zkušeností. Penny ve spolupráci s neziskovou organizací StropOFFka proto spustilo pilotní projekt, který dětem pomáhá postupně zvládat jednotlivé kroky nakupování v běžném prostředí prodejny. Zkušenosti mají posloužit k vytvoření metodiky využitelné napříč Českem.
Prodejna Penny v pražské Mariánské ulici na Kamýku se od poloviny září každé úterý dopoledne mění v tréninkové prostředí pro děti s atypickým vývojem. Do projektu je zapojeno přibližně dvacet dětí ve věku od šesti do osmnácti let, které se v malých skupinách a za doprovodu odborných pracovníků StropOFFky učí zvládat různé situace spojené s nákupem. Nácvik probíhá mezi devátou a dvanáctou hodinou za běžného provozu prodejny.
Pro děti s poruchou autistického spektra, ADHD nebo vývojovou dysfázií mohou být hluk, intenzivní osvětlení, pohyb dalších zákazníků či nečekané změny zdrojem stresu a senzorického přetížení. Projekt proto staví na postupném seznamování s prostředím, opakování jednotlivých činností a individuálním tempu každého dítěte. Důležitou součástí je přizpůsobení náročnosti jednotlivých kroků jejich aktuálním schopnostem a potřebám.
„Úspěch nemůžeme u všech dětí měřit stejně. Pro jedno dítě je velkým krokem vstoupit do prodejny, jiné se učí najít výrobek, počkat ve frontě nebo komunikovat u pokladny. Cílem nemusí být okamžitě samostatný nákup, ale to, aby ho rodina zvládla s menším stresem a větší jistotou,“ říká Bohuslav Jakubec, ředitel a zakladatel StropOFFky a odborný garant projektu.
Nácvik probíhá v reálném prostředí prodejny
Program vychází z metodiky připravené odborným týmem StropOFFky. Děti se během něj učí pracovat s nákupním seznamem a cenovkami, plánovat nákup, vyhledávat zboží, čekat ve frontě i komunikovat se zaměstnanci. Součástí jsou také méně předvídatelné situace, například když požadovaný výrobek není k dispozici, změnila se jeho cena nebo byl přesunut na jiné místo. Pro nácvik placení mají děti vyhrazenou pokladnu. Podpora odborníků se postupně omezuje podle individuálních schopností jednotlivých účastníků.
Do projektu se zapojili také zaměstnanci Penny, kteří prošli přípravou na komunikaci s dětmi a na poskytování potřebného času a prostoru. Protože trénink probíhá během běžného provozu, řetězec prostřednictvím informačních materiálů žádá ostatní zákazníky, aby dětem umožnili nerušený průběh nácviku a sami do něj nezasahovali. Součástí projektu je tak vedle rozvoje praktických dovedností také snaha přiblížit veřejnosti, proč některé děti potřebují při běžných činnostech více času a individuální přístup.
Projekt se odlišuje od takzvaných klidných či modrých hodin, při nichž obchodníci upravují podmínky nákupu například omezením některých podnětů. Zatímco tato opatření usnadňují samotný pobyt v obchodě, společný program Penny a StropOFFky se zaměřuje především na postupné osvojování dovedností v běžném prostředí, se kterým se děti setkávají i mimo trénink.
Pilotní projekt navazuje na přístup vyvinutý organizací StropOFFka. Několikaměsíční nácvik v Penny má umožnit ověřit a dále rozvíjet tuto metodiku v praxi. Výsledkem má být ucelený postup pro nácvik samostatného nakupování, který budou moci využívat rodiny, asistenti i další organizace napříč Českou republikou.