Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Penny a StropOFFka pomáhají dětem s atypickým vývojem zvládat samostatné nakupování

Nákup potravin může být pro děti s poruchou autistického spektra, ADHD nebo jinou formou atypického vývoje náročnou zkušeností. Penny ve spolupráci s neziskovou organizací StropOFFka proto spustilo pilotní projekt, který dětem pomáhá postupně zvládat jednotlivé kroky nakupování v běžném prostředí prodejny. Zkušenosti mají posloužit k vytvoření metodiky využitelné napříč Českem.

Prodejna Penny v pražské Mariánské ulici na Kamýku se od poloviny září každé úterý dopoledne mění v tréninkové prostředí pro děti s atypickým vývojem. Do projektu je zapojeno přibližně dvacet dětí ve věku od šesti do osmnácti let, které se v malých skupinách a za doprovodu odborných pracovníků StropOFFky učí zvládat různé situace spojené s nákupem. Nácvik probíhá mezi devátou a dvanáctou hodinou za běžného provozu prodejny.

Pro děti s poruchou autistického spektra, ADHD nebo vývojovou dysfázií mohou být hluk, intenzivní osvětlení, pohyb dalších zákazníků či nečekané změny zdrojem stresu a senzorického přetížení. Projekt proto staví na postupném seznamování s prostředím, opakování jednotlivých činností a individuálním tempu každého dítěte. Důležitou součástí je přizpůsobení náročnosti jednotlivých kroků jejich aktuálním schopnostem a potřebám.

„Úspěch nemůžeme u všech dětí měřit stejně. Pro jedno dítě je velkým krokem vstoupit do prodejny, jiné se učí najít výrobek, počkat ve frontě nebo komunikovat u pokladny. Cílem nemusí být okamžitě samostatný nákup, ale to, aby ho rodina zvládla s menším stresem a větší jistotou,“ říká Bohuslav Jakubec, ředitel a zakladatel StropOFFky a odborný garant projektu.

Nácvik probíhá v reálném prostředí prodejny

Program vychází z metodiky připravené odborným týmem StropOFFky. Děti se během něj učí pracovat s nákupním seznamem a cenovkami, plánovat nákup, vyhledávat zboží, čekat ve frontě i komunikovat se zaměstnanci. Součástí jsou také méně předvídatelné situace, například když požadovaný výrobek není k dispozici, změnila se jeho cena nebo byl přesunut na jiné místo. Pro nácvik placení mají děti vyhrazenou pokladnu. Podpora odborníků se postupně omezuje podle individuálních schopností jednotlivých účastníků.

Do projektu se zapojili také zaměstnanci Penny, kteří prošli přípravou na komunikaci s dětmi a na poskytování potřebného času a prostoru. Protože trénink probíhá během běžného provozu, řetězec prostřednictvím informačních materiálů žádá ostatní zákazníky, aby dětem umožnili nerušený průběh nácviku a sami do něj nezasahovali. Součástí projektu je tak vedle rozvoje praktických dovedností také snaha přiblížit veřejnosti, proč některé děti potřebují při běžných činnostech více času a individuální přístup.

Projekt se odlišuje od takzvaných klidných či modrých hodin, při nichž obchodníci upravují podmínky nákupu například omezením některých podnětů. Zatímco tato opatření usnadňují samotný pobyt v obchodě, společný program Penny a StropOFFky se zaměřuje především na postupné osvojování dovedností v běžném prostředí, se kterým se děti setkávají i mimo trénink.

Pilotní projekt navazuje na přístup vyvinutý organizací StropOFFka. Několikaměsíční nácvik v Penny má umožnit ověřit a dále rozvíjet tuto metodiku v praxi. Výsledkem má být ucelený postup pro nácvik samostatného nakupování, který budou moci využívat rodiny, asistenti i další organizace napříč Českou republikou.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_26_30_cover
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_26_30_cover
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Retail AI Agenti revoluce
Zadavatelé a značky
Příliš tichá revoluce v regálech
AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka

MAM Exkluzivně v časopise

Marketingový tým Global Payments, který má na starosti sedm zemí střední a východní Evropy včetně ČR a Slovenska
Zadavatelé a značky
Podnikatele čeká digitální skok
Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
Dny AI
Akce a soutěže
Festival Dny AI pokračuje do 15. listopadu. Do programu se zapojily Microsoft, Seznam i další firmy
Kofola O2 - Vánoce
Kreativita a kampaně
O2 slaví Vánoce s Kofolou. Společná kampaň propojuje dvě české reklamní tradice
MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
Dny AI
Akce a soutěže
Festival Dny AI pokračuje do 15. listopadu. Do programu se zapojily Microsoft, Seznam i další firmy
Kofola O2 - Vánoce
Kreativita a kampaně
O2 slaví Vánoce s Kofolou. Společná kampaň propojuje dvě české reklamní tradice
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ