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Pavel Bílek přebírá vedení Dentsu X

Pavel Bílek Dentsu X

Komunikační skupina Dentsu jmenovala Pavla Bílka Managing Directorem agentury Dentsu X. Od 1. listopadu na této pozici střídá Pavlu Hajnovou. Pod jeho vedením se zároveň do Dentsu X začlení tým obchodního rozvoje a klientského servisu, který dosud vedl. Agentura tak propojí mediální expertizu, klientský servis i obchodní rozvoj v rámci jedné struktury.

Tento krok má podpořit užší spolupráci týmů, efektivnější využívání odborných kompetencí napříč agenturou a další rozvoj služeb poskytovaných klientům. „Pavel v posledních letech prokázal, že dokáže úspěšně rozvíjet klientská partnerství, získávat nové obchodní příležitosti a současně budovat silné týmy. Jeho jmenování do čela Dentsu X je přirozeným krokem a odrazem důvěry, kterou si získal u klientů i kolegů. Věřím, že pod jeho vedením bude agentura dále růst a posilovat svou pozici na trhu,“ říká Petr Chajda, CEO CASH Cluster & Czech Republic.

Dosavadní Managing Director Dentsu X Pavla Hajnová stála v čele agentury od roku 2020 a ve skupině Dentsu působila 15 let. „Pavla odvedla v Dentsu X skvělou práci a významně přispěla k růstu agentury i rozvoji vztahů s klienty. Za její nasazení, energii a profesionalitu jí patří velké poděkování. Přeji jí mnoho úspěchů v další profesní i osobní etapě,“ dodává Petr Chajda.

Pavel Bílek působí ve skupině Dentsu od roku 2023. Od začátku letošního roku odpovídá za obchodní rozvoj a klientský servis a podílí se na rozvoji spolupráce se značkami Komerční banka, Wolt, Zalando, IKEA, MOL a Yello. V nové roli bude odpovědný za další rozvoj klientských partnerství agentury Dentsu X, v jejímž portfoliu je mimo jiné i společnost Vodafone. „Dentsu X má skvělý tým, silné klienty a velký potenciál pro další rozvoj. Těším se na propojení dosavadních zkušeností obou týmů a na společnou práci pro klienty. Naším cílem bude dál rozvíjet dlouhodobá partnerství a přinášet řešení, která mají reálný dopad na jejich byznys,“ říká Pavel Bílek.
V rámci skupiny Dentsu vedle Dentsu X působí také mediální agentura Carat pod vedením Martina Hanzala a mediální agentura iProspect, kterou řídí Katarína Krajkovičová.

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