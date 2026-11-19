Sleva zůstává důležitou součástí byznysu Slevomatu, jeho marketingový ředitel Zbyněk Janyška ale chce ze značky udělat především zdroj inspirace. Ve své strategii propojuje zákaznická data, kreativitu i péči po nákupu. V rozhovoru pro MAM vysvětluje, proč za konkurenci považuje třeba i Netflix a co se Slevomat učí při experimentování s ChatGPT.
Ve Slevomatu působíte už pár měsíců. Co vás po příchodu nejvíc překvapilo a co se vám zatím podařilo změnit?
Pozitivně mě překvapily dvě věci: jednak obrovský potenciál pro marketing, ať už jde o práci se zákaznickými daty, segmentaci, rychlou adopcí AI nástrojů, automatizovanou tvorbu obsahu nebo sociální sítě nebo B2B marketing. Za druhé skutečně zákaznicky orientovaná kultura, kdy stavíme služby podle potřeb zákazníků a která je mi vlastní, protože umožňuje tvořit jeden integrovaný marketing kolem zákazníka.
Konkrétně máme novou CRM strategii postavenou na RFM segmentaci a nové zákaznické typologii, abychom lépe pochopili nejen naše současné zákazníky, kterých je přes 1,1 mil. aktivních nakupujících, ale i ty budoucí. Testujeme nové hyperpersonalizační a rekomendační nástroje. Spustili jsme novou mobilní aplikaci, kterou od poloviny září využívá už přes sto patnáct tisíc aktivních zákazníků. Rozjíždíme B2B marketing plně navázaný na nově integrovaný HubSpot. Samotnou kapitolou je práce s obsahem pro SEO/LLMO. V týmech plně fungujeme na AI od Gemini po Claude a stavíme si vlastní aplikace.
Takže bych neříkal jednotlivé změny, je to spíš kontinuální transformace. Důležité pro mě je, aby týmy více spolupracovaly mezi sebou, ale také s obchodem a produktem, protože zákaznická zkušenost nekončí tím, že někdo uvidí reklamu a nakoupí.
Znamená to, že marketing Slevomatu potřeboval především lépe propojit?
Když jsem viděl, koho Slevomat hledá, říkal jsem si, že hledají plnotučného marketéra. A za takového se považuji. Marketing totiž není jen o tom, že někdo umí dobře performance a digitál, jiný zase brand, kreativitu nebo PR. Je to mnohem komplexnější disciplína. Patří do ní také to, co se děje po nákupu – zákaznická péče je podle mě jednou z našich konkurenčních výhod. Máme v ní lidský faktor, dokážeme problémy řešit s lidským přístupem a zároveň získáváme přímou zpětnou vazbu od zákazníků. Díky tomu může marketing Slevomatu ovlivňovat skutečně celou zákaznickou cestu.
Slevomat má slevu přímo v názvu, ale současně chcete značku posouvat směrem k inspiraci a zážitkům. Není to trochu boj s vlastní identitou?
Není to tak, že bychom řešili dilema, jestli je sleva špatně a prémiovost je teď náš nový svatý grál. To určitě ne. Výhodné nabídky jsou pořád základem našeho byznysu a na tom se nic nemění. Chceme ale víc pracovat s inspirativní funkcí Slevomatu. Víme, že k nám zákazníci chodí nejen nakupovat, ale také hledat nápady, co dělat s volným časem, kam vyrazit, jak si odpočinout nebo koho potěšit. A tuto roli chceme posilovat – chceme být tou nejlepší volbou, nejen tou nejlevnější. Ideálně první, která člověka napadne, když přemýšlí, co udělá se svým volným časem.
Samozřejmě jde také o dlouhodobý vztah se zákazníkem. Když jsem působil v telekomunikacích, naučil jsem se, jak důležitá je segmentace a práce s velkou zákaznickou bází. Musíte umět nabídnout lidem to, co skutečně chtějí. Nejde jen o retenci, ale také o získávání nových zákazníků. A správná nabídka buduje vztah i marži. V našem případě se zážitek prodává tím, že víme, komu a kdy ho nabídnout.
Tuto ambici podporuje také komunikační koncept „To musíte zažít“. Jaké zatím přináší výsledky?
Myslím, že ten koncept z dílny agentury MARK BBDO velmi dobře vystihuje, kam chceme značku posouvat. Za poslední tři měsíce už vidíme konkrétní výsledky v Česku i na Slovensku, kde nám salience značky vzrostla podle Behavio meření od roku 2024 na rekordní úroveň.
Samozřejmě ale nejde jen o komunikaci. Je za tím spousta práce v CRM, zákaznické péči nebo s obchodním oddělením, kde řešíme skladbu nabídek a cenové výhody.
Marketing není jen o tom napsat pěkný headline, vytvořit hezkou kreativu a přidat správné CTA. Musíte spolu s produktem procházet celou zákaznickou cestu, sledovat, kde zákazník odpadává a kde naopak dochází ke konverzím. Je to komplexní práce, nikoliv jednorázová kampaň.
Cestování tvoří významnou část vašeho byznysu. Bude i nadále hlavním motorem růstu, nebo chcete více posilovat také ostatní kategorie?
Cestování je po covidu stále velmi dynamická oblast a určitě chceme rozvíjet jak domácí, tak zahraniční nabídku. Potřebujeme být relevantní i v době, kdy například zdražují pohonné hmoty a lidé místo delší dovolené volí kratší pobyty nebo zážitky blíž domovu.
Ale máme i další dvě důležité vertikály: jednou jsou lokální služby, tedy gastronomie, masáže, relaxace a podobně, druhou zboží. Z pohledu dlouhodobé hodnoty zákazníka (LTV) je důležité, co všechno během roku nakupuje, co chce zažít s rodinou nebo přáteli a co potřebuje výhodně pořídit do domácnosti. Nemůžeme se soustředit jen na cestování. Navíc teď přicházejí Vánoce, dárky a dárkové poukazy. To je pro nás velká sezona.
Koho dnes vlastně považujete za největšího konkurenta? Jsou to cestovní kanceláře, rezervační platformy, nebo někdo úplně jiný?
Samozřejmě konkurujeme cestovním kancelářím i různým online rezervačním platformám (OTA). Jenže když se na to podíváte šířeji, soutěžíme také o pozornost a volný čas zákazníka, tam jsou naší konkurencí třeba streamovací platformy.Lidé tráví spoustu času na streamovacích platformách a my bychom byli raději, kdyby zážitky víc prožívali, než je jen sledovali.
Jako marketplace bychom mohli sestavit opravdu dlouhý seznam konkurentů, ale nechci je všechny vyjmenovávat. Pro mě jsou zajímavým měřítkem velké platformy, jako je Booking v cestování nebo Netflix v oblasti volného času. To je úroveň služeb, ke které bychom se chtěli přibližovat.
Slevomat začal experimentovat také s prostředím ChatGPT. Co vám tato zkušenost zatím přinesla? A může AI skutečně změnit způsob, jakým lidé nakupují zážitky?
Když budu upřímný, vstup do ChatGPT nebyl primárně byznysovým rozhodnutím. Bylo to především testování, příprava a určitá forma edukace. Z obchodního hlediska to zatím rozhodně není něco, co by nás mělo spasit. Sledujeme vlastně tři řešení pro různé fáze nákupu: vedle aplikace v ChatGPT máme vlastního asistenta na podporu nákupů, kterému říkáme Pan Kolečko, a zákaznického asistenta pro péči po nákupu. Porovnáváme, jak fungují, jakou přinášejí návštěvnost a konverze. Zjišťujeme, kde vlastně naši zákazníci vůbec chtějí pomoc od AI. Jsme ve fázi učení.
Podstatnější než samotná aplikace v ChatGPT je pro nás optimalizace pro jazykové modely, tedy LLMO. To vnímám jako nové SEO. Chceme, aby nás zákazníci dokázali najít i prostřednictvím AI nástrojů, a tam už vidíme zajímavé výsledky.
A nakonec se připravujeme na takzvaný agentic commerce, kdy budou AI agenti schopni samostatně vykonávat část nákupního procesu. Nikdo dnes přesně neví, kdy se to prosadí a jak velký trh to bude. Nikdo nemá patent na rozum, všichni se to budeme učit za pochodu. Víme ale, kdo vyhraje: ten, kdo bude mít nejlepší data a nabídku srozumitelnou pro lidi i pro stroje A my nechceme být překvapení, až to přijde.