Lexus ČR povede Kateřina Jircová, ve funkci střídá Jakuba Květoně

Kateřina Jircová nově povede české zastoupení značky Lexus. Na pozici Head of Lexus ČR nahrazuje Jakuba Květoně. V automobilovém průmyslu působí od roku 2009, posledních několik let se věnovala právě značce Lexus.
Jircová do nové pozice přechází z role sales zone manager, ve které se věnovala obchodním aktivitám značky. Svou profesní dráhu zahájila ve společnosti Ford Motor Company, kde pracovala s firemní klientelou. V roce 2016 nastoupila do společnosti Toyota Central Europe-Czech, která zastřešuje značky Toyota a Lexus na českém trhu, jako fleet manager značky Toyota. Později přešla k Lexusu, u kterého se nejprve věnovala fleetovému prodeji a následně působila na pozici sales zone manager. Za deset let působení v českém zastoupení tak získala zkušenosti s oběma značkami i různými oblastmi obchodního fungování a péče o zákazníky.
V nové funkci chce navázat na dosavadní rozvoj značky a zaměřit se na její další působení na českém trhu. „Měla jsem možnost poznat značku, její zákazníky i dealerskou síť z různých úhlů a o to víc se těším, že teď budu moci ovlivňovat její další směřování na českém trhu,“ uvedla Jircová.
Podle Martina Pelešky, ředitele Toyota a Lexus Česká republika, patří mezi její přednosti zkušenosti z různých obchodních pozic a znalost očekávání zákazníků prémiového segmentu.