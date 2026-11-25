Jana Mrákotová na konci roku opustí pozici ředitelky komunikace, charity a mediálního partnerství České televize. Od ledna 2027 bude řídit komunikaci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka.
Mrákotová končí v České televizi k 31. prosinci 2026. Do veřejnoprávního média nastoupila v roce 2023, předtím působila ve zdravotnictví, kam se nyní vrací. V obou fakultních nemocnicích bude zastávat pozici ředitelky komunikace a tiskové mluvčí.
Svůj odchod označila za promyšlené profesní rozhodnutí. „Nejedná se o žádné náhlé a impulsivní rozhodnutí. Naopak. Rozhodovala jsem se velmi pečlivě. Mé další profesní kroky povedou do zdravotnictví, tedy do oblasti, ve které jsem v minulosti působila,“ uvedla Mrákotová. Zároveň poděkovala vedení České televize a kolegům za spolupráci a zkušenosti, které během svého působení získala.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek jí poděkoval za odvedenou práci a popřál úspěchy v novém působišti. Kdo Mrákotovou ve vedení komunikace, charity a mediálního partnerství České televize nahradí, zatím není známo. Televize oznámila, že o obsazení pozice bude informovat později.