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FOX&fellows posiluje. Přichází Vojtěch Klaus a nový digitální tým

FOX TZ nástupy

Z mediálního prostředí do agenturního public relations a public affairs. FOX&fellows rozšiřuje svůj tým o Vojtěcha Klause, který se pět let podílel mimo jiné na budování podcastu Insider. Vedle strategické komunikace a péče o klienty se zapojí také do rozvoje nových služeb. Agentura současně posiluje v oblasti digitální komunikace, kreativní tvorby a využití umělé inteligence.

Vojtěch Klaus nastoupil do FOX&fellows 1. října na pozici Strategic Communications & Public Affairs Consultant. Do agentury přináší zkušenosti s budováním mediálních projektů, prací s jejich komunitou i organizací speciálních eventů. V minulosti působil také v RunCzech a jako politický marketér. „Po pěti letech jsem cítil, že je potřeba najít novou výzvu a zužitkovat své dovednosti i znalosti jinak a jinde. Mým hlavním úkolem bude rozšířit nabídku produktů, služeb a zapojím se i do každodenní péče o klienty. Zároveň se budu podílet na budování digitálních kompetencí a podporovat kreativní tým agentury,“ říká k nové pozici Vojtěch Klaus.

FOX&fellows posiluje také v AI a digitální komunikaci. Trojice mladých specialistů Adam Holinka, Kristian Partyš a Daniel Hanzalius přinášejí zkušenosti z oblasti marketingu, tvorby obsahu, videoprodukce a implementace AI do firemních procesů. Jejich dosavadní práce na sociálních sítích a digitálním obsahu dosáhla dohromady 40 milionů zhlédnutí a pomohla rozšířit komunity o 250 tisíc sledujících. Mezi jejich reference patří například profily Radka Štěpánka, Padel Powers, L‘Osteria či Alensa. V agentuře se zaměřují na rozvoj AI řešení, kreativní tvorbu, videoprodukci a komunikaci na sociálních sítích. „Nové nástroje komunikace, kreativita, AI, ale zároveň tradiční forma komunikace. Právě tyto kompetence potřebujeme neustále posilovat, a proto rozšiřujeme tým o lidi, kteří jsou téměř o 2 generace mladší,“ říká Václav Friedmann, spoluzakladatel FOX&fellows.

„Jsme v komfortní pozici, máme kvalitně obsazený tým a můžeme se soustředit na další rozvoj. Díky včasné implementaci AI navíc šetříme desítky hodin týdně, které můžeme věnovat tomu, co technologie nenahradí. Strategii, kreativitě a vztahům s klienty,“ doplňuje Radim Ochvat, spoluzakladatel FOX&fellows. Noví kolegové doplňují seniorní tým FOX&fellows, který vedou spoluzakladatelé Václav Friedmann a Radim Ochvat. Mezi klíčové členy patří David Jirušek, Jarek Komárek, Martin Kubáč, Michal Průša a Magdaléna Slaná. Tým spojuje zkušenosti z médií, strategické komunikace, public relations, public affairs, kreativy a digitální komunikace.

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