Alan Smith z Financial Times: Datová gramotnost je pořád mizerná. Mohou za to i média

Přezdívají mu FT Chart Doctor, v češtině by se řeklo Profesor Graf vlivného listu Financial Times. Alan Smith patří k nejdůležitějším figurám světa datové žurnalistiky a například jeho TEDx přednáška Why You Should Love Statistics má téměř tři miliony zhlédnutí. Nyní si jej budete moci poslechnout v Praze na konferenci Forum Media, která se uskuteční už 10. listopadu.
„Budu mluvit o jedné z nejdynamičtějších a nejrychleji se proměňujících oblastí současné redakční práce – o datové žurnalistice. S tím souvisí i řada dalších témat, například využívání vizualizací a dat nikoli jako pouhé dekorace, ale jako hybné síly vyprávění. Věnovat se budu také tomu, jak redakce pracují s rychle se rozvíjejícím využíváním generativní umělé inteligence,“ prozradil téma svého vystoupení Alan Smith magazínu Marketing & Media.
Statistiku přitom nevnímá jako suchá čísla, ale jako příběhy o lidech, které mohou opravovat mylné představy o společnosti a pomáhat lepšímu rozhodování. Je autorem knihy How Charts Work, praktického průvodce tvorbou infografik a prací s daty podle principů Financial Times. Působí také jako čestný profesor na Social Data Institute při University of London. Před nástupem do médií vedl digitální obsah britského Úřadu pro národní statistiku, kde pomáhal modernizovat prezentaci oficiálních dat. Za popularizaci statistiky mu královna Alžběta II. udělila Řád britského impéria.
Za jednu z největších problémů současné veřejné debaty pak označuje nedostatečnou schopnost lidí vnímat data správně.
„Mezera v datové gramotnosti je pořád velmi problematická. Představy většiny lidí o světě se stále výrazně liší od reality a média za to musí nést část odpovědnosti. Velká část zpravodajství je totiž svou povahou výjimečná. Vysvětluje vzácné události. Z toho ale zároveň vyplývá, že normalita zůstává nedostatečně popsaná,“ upozorňuje Alan Smith.
Chcete se setkat s Alanem Smithem, který působí ve vlivném listu Financial Times? Zúčastněte se letošního ročníku konference Forum Media, která se uskuteční již 10. listopadu v O2 universu. Největší oborové setkání věnované novinkám v médiích, marketingu a komunikaci letos nabídne stovku řečníků ze světa i domácí scény.