Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Alan Smith z Financial Times: Datová gramotnost je pořád mizerná. Mohou za to i média

Alan Smith Forum Media
  • Doporučujeme

Přezdívají mu FT Chart Doctor, v češtině by se řeklo Profesor Graf vlivného listu Financial Times. Alan Smith patří k nejdůležitějším figurám světa datové žurnalistiky a například jeho TEDx přednáška Why You Should Love Statistics má téměř tři miliony zhlédnutí. Nyní si jej budete moci poslechnout v Praze na konferenci Forum Media, která se uskuteční už 10. listopadu.

„Budu mluvit o jedné z nejdynamičtějších a nejrychleji se proměňujících oblastí současné redakční práce – o datové žurnalistice. S tím souvisí i řada dalších témat, například využívání vizualizací a dat nikoli jako pouhé dekorace, ale jako hybné síly vyprávění. Věnovat se budu také tomu, jak redakce pracují s rychle se rozvíjejícím využíváním generativní umělé inteligence,“ prozradil téma svého vystoupení Alan Smith magazínu Marketing & Media.

Statistiku přitom nevnímá jako suchá čísla, ale jako příběhy o lidech, které mohou opravovat mylné představy o společnosti a pomáhat lepšímu rozhodování. Je autorem knihy How Charts Work, praktického průvodce tvorbou infografik a prací s daty podle principů Financial Times. Působí také jako čestný profesor na Social Data Institute při University of London. Před nástupem do médií vedl digitální obsah britského Úřadu pro národní statistiku, kde pomáhal modernizovat prezentaci oficiálních dat. Za popularizaci statistiky mu královna Alžběta II. udělila Řád britského impéria.

Za jednu z největších problémů současné veřejné debaty pak označuje nedostatečnou schopnost lidí vnímat data správně.

„Mezera v datové gramotnosti je pořád velmi problematická. Představy většiny lidí o světě se stále výrazně liší od reality a média za to musí nést část odpovědnosti. Velká část zpravodajství je totiž svou povahou výjimečná. Vysvětluje vzácné události. Z toho ale zároveň vyplývá, že normalita zůstává nedostatečně popsaná,“ upozorňuje Alan Smith.

Chcete se setkat s Alanem Smithem, který působí ve vlivném listu Financial Times? Zúčastněte se letošního ročníku konference Forum Media, která se uskuteční již 10. listopadu v O2 universu. Největší oborové setkání věnované novinkám v médiích, marketingu a komunikaci letos nabídne stovku řečníků ze světa i domácí scény.

Picture of Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

MAM_26_30_cover
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_26_30_cover
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Retail AI Agenti revoluce
Zadavatelé a značky
Příliš tichá revoluce v regálech
AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka

MAM Exkluzivně v časopise

Marketingový tým Global Payments, který má na starosti sedm zemí střední a východní Evropy včetně ČR a Slovenska
Zadavatelé a značky
Podnikatele čeká digitální skok
Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Tmobile AI reklama 2026 Najděte si více času být mezi svými
Kreativita a kampaně
Vánoční kampaň T-Mobile připomíná, že nejcennějším dárkem je náš čas a pozornost
Influencerka
Analýzy a data
Influenceři kritizující produkty mohou být pro značky důvěryhodnější
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Tmobile AI reklama 2026 Najděte si více času být mezi svými
Kreativita a kampaně
Vánoční kampaň T-Mobile připomíná, že nejcennějším dárkem je náš čas a pozornost
Influencerka
Analýzy a data
Influenceři kritizující produkty mohou být pro značky důvěryhodnější
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ