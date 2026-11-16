Asociace komunikačních agentur (AKA) přijala na listopadovém zasedání prezidia nového člena. Členskou základnu rozšířila kreativní a eventová agentura We Are Creative Agency, která se specializuje na event marketing, brand experience a offline aktivace značek. V rámci AKA posílí sekci Aktivačních agentur.
Pražská agentura We Are Creative Agency (WACA) působí na trhu od roku 2010 a vede ji CEO Veronika Řezníčková. Zaměřuje se na tvorbu kreativních konceptů, organizaci eventů, uvedení produktů, konference a realizaci výstavních expozic a značkových zón. Součástí její práce je také návrh a výroba reklamních předmětů a kreativních PR balíčků, zejména pro influencer marketing. Mezi významné klienty agentury patří například L’Oréal, pro jehož značky WACA připravuje mimo jiné kreativní PR balíčky a aktivace značek. V posledních letech se agentura stále více věnuje také návrhům a realizaci výstavních stánků. Podle Veroniky Řezníčkové roste zájem klientů o kreativní řešení, která návštěvníky aktivně zapojují a současně umožňují udržitelné opakované využití.
„Na trhu působíme už šestnáct let a cítili jsme, že je čas více se zapojit do dění širšího komunikačního oboru. Na AKA mě oslovuje především její vzdělávací činnost, snaha o kultivaci výběrových řízení a propojování agentur. Myslím, že bychom se jako agentury měly více znát a spolupracovat. Ráda bych se osobně zapojila například do projektu Férový tendr, protože zkušeností s výběrovými řízeními máme opravdu hodně. Zároveň můžeme ostatním členům nabídnout naše zkušenosti z event marketingu, aktivací značek a kreativní produkce,“ říká Veronika Řezníčková.
Agentura má v současnosti patnáctičlenný tým a spolupracuje s přibližně deseti externisty. V rámci dalšího rozvoje chce posílit své postavení na trhu a rozšířit spolupráci s dalšími agenturami. „Mám radost, že se členská základna AKA rozšiřuje o agenturu, která se dlouhodobě věnuje kreativním aktivacím značek a event marketingu. Osobní kontakt se zákazníkem, zážitky a fyzická prezentace značek mají v marketingové komunikaci své pevné místo a zkušenosti WACA vhodně doplní odborné zaměření našich členů. Velmi oceňuji také zájem Veroniky Řezníčkové aktivně se zapojit do činnosti asociace,“ říká Radana Čechová, výkonná ředitelka AKA.