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Adastru v Česku vede bývalý šéf IBM Vladek Šlezingr

Českou pobočku technologické společnosti Adastra nově vede Vladek Šlezingr. Manažer s téměř třicetiletými zkušenostmi v IT a poradenství v minulosti řídil české pobočky IBM, Atosu a Evidenu.

Vladek Šlezingr nastoupil do funkce generálního ředitele české Adastry 9. listopadu 2026. Profesní kariéru zahájil v poradenských společnostech Accenture a PwC Consulting, následně téměř 18 let působil v IBM. V roce 2010 se stal generálním ředitelem její české pobočky a později zastával také regionální vedoucí pozice ve střední a východní Evropě. Do Adastry přichází ze společností Atos a Eviden, kde působil jako generální ředitel pro Českou republiku.

Ve své nové roli se chce zaměřit především na další rozvoj týmu a růst společnosti, která působí v oblasti datových řešení a umělé inteligence. Mezi jeho priority patří také prohlubování spolupráce se stávajícími zákazníky a rozvoj nového byznysu. „Za svou kariéru jsem se mnohokrát přesvědčil, že za úspěchem technologické firmy stojí především lidé. V Adastře vidím silný tým odborníků, zajímavé projekty, a především velký potenciál do budoucna,“ uvedl Šlezingr.

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