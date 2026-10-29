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Saskia Burešová v 80 letech objevuje umělou inteligenci a dobývá sociální sítě. Čechům ukazuje, proč se AI nemusí bát

Saskie burešová

Umělá inteligence dokáže přečíst drobné písmo, vysvětlit nesrozumitelný úřední dopis nebo poradit, co uvařit k večeři. Umí ale také napodobit hlas blízkého člověka a posloužit podvodníkům. Jak její možnosti bezpečně využívat, ukazuje osmdesátiletá Saskia Burešová v novém pořadu Nebojte se AI se Saskií, který od října vychází každý týden na Blesk.cz. Legendární televizní hlasatelka se kvůli němu poprvé vydala také na sociální sítě, kde se počet jejích sledujících za pouhé dva dny zvýšil z pěti na více než 15 tisíc.

„Na sociálních sítích jsem nikdy nebyla a dlouho jsem k tomu neviděla důvod. Teď ho mám. Jsou tam lidé, kterým se umělá inteligence plete do života nejvíc a vysvětluje jim ji nejmíň – a to jsou právě ti, na kterých se dá nejsnáz vydělat. Kvůli nim tam jdu,“ vysvětluje Saskia Burešová, která se sama netají tím, že se s umělou inteligencí teprve seznamuje. Hned v úvodu prvního dílu ostatně přiznává: „Bojíte se umělé inteligence? Já se přiznám, že taky.“ Jedno z největších překvapení čekalo Saskii Burešovou při experimentu s vlastním hlasem. Počítači stačila krátká nahrávka a za jedinou minutu dokázal vytvořit její věrnou hlasovou kopii. Moderátorka tak mohla poslouchat sama sebe, jak pronáší věty, které nikdy neřekla.

Právě takové technologie mohou podvodníkům posloužit k tomu, aby se po telefonu vydávali za někoho blízkého a žádali například o peníze. Pořad proto přináší i jednoduchý návod, jak se chránit. Jednou z možností je domluvit si s rodinou tajné heslo, které pomůže při podezřelém telefonátu ověřit totožnost volajícího.

Z televizní hlasatelky se stala tvůrkyně na sociálních sítích

Nový pořad ale nechce diváky jen varovat. Především jim ukazuje, jak mohou moderní technologie využít v každodenním životě. A to bez složitých odborných výrazů a technických znalostí. Saskia Burešová si jednotlivé možnosti sama zkouší, ptá se na to, čemu nerozumí, a společně s diváky objevuje, co všechno umělá inteligence dokáže. Každý několikaminutový díl se věnuje jednomu praktickému tématu. Diváci se například naučí, jak si pomocí mobilního telefonu nechat předčítat návod napsaný drobným písmem, vysvětlit složitý úřední dokument nebo najít recept podle surovin, které jim zbyly v lednici.

„Chceme ukázat, že umělá inteligence není jen záležitostí mladých lidí a technologických nadšenců. Může pomáhat každému, kdo má v ruce chytrý telefon. Saskia Burešová je pro tento pořad ideální průvodkyní. Nesnaží se předstírat, že všemu rozumí, naopak se nebojí zeptat na věci, které mohou zajímat tisíce dalších lidí. A právě v tom je podle mě největší síla celého projektu,“ říká Radek Lain, šéfredaktor deníku Blesk.

Kvůli novému pořadu vstoupila Saskia Burešová vůbec poprvé také na sociální sítě. Na Instagramu pod názvem „saskia_buresova_edu” a na Facebooku pod názvem „saskia.buresova.edu“ zveřejňuje krátké praktické rady, ukázky z natáčení i další návody, které se do jednotlivých dílů nevešly. Zájem diváků překvapil i samotnou moderátorku. „Nejvíc mě ale zaskočilo, jak konkrétní ty zprávy jsou: co komu přišlo do schránky, čemu nerozumí, čeho se bojí. To člověka drží u věci,“ říká Saskia Burešová.

Sociální sítě přitom nemají sloužit jen k propagaci pořadu. Diváci na nich najdou samostatná krátká videa s konkrétními radami a pod vybranými příspěvky mohou pomocí klíčového slova získat podrobný návod přímo do soukromé zprávy. Připravují se také živá vysílání, při kterých bude Saskia Burešová odpovídat na jejich otázky. „Techniku kolem jsem předala týmu pořadu, na to já nejsem. Ale zprávy a komentáře si čtu sama a moc ráda. Je to jediný způsob, jak poznám, co lidi opravdu trápí – a podle toho pak vybíráme, o čem bude další díl,“ dodává moderátorka.

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