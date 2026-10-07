PENNY má nového CEO. Mathias Mentrop se vrací po třech letech z Maďarska

PENNY v České republice mění generálního ředitele. Od 1. října 2026 společnost vede Mathias Mentrop, který se do Česka vrací po více než třech letech působení na pozici CEO PENNY v Maďarsku. Ve funkci nahradil Draška Lazoviće, který pokračuje v kariéře v rámci skupiny REWE v Německu. Mentrop do českého PENNY přináší dvacet let zkušeností z evropského maloobchodu a zároveň detailní znalost zdejšího trhu.
Mentrop je s PENNY spojený už od roku 2012, kdy nastoupil do společnosti v Bulharsku jako vedoucí prodeje. Český trh následně poznal z velmi praktické pozice – v roce 2015 převzal stejnou roli v českém PENNY a o tři roky později se stal provozním ředitelem. V roce 2023 pak zamířil do Maďarska, kde působil jako generální ředitel.
Právě návrat člověka, který české PENNY zná z několika úrovní řízení, představuje podle společnosti sázku na kontinuitu. Mentrop se totiž vrací do firmy, jejíž vývoj sám několik let ovlivňoval. Jako COO měl na starosti především prodej, výstavbu nových prodejen a rozvoj celé maloobchodní sítě. Během jeho působení prošla síť výraznou modernizací a PENNY překonalo hranici 400 otevřených prodejen.
„Do České republiky se vracím velmi rád. Během osmi let, které jsem zde strávil, jsem měl možnost být součástí výrazného rozvoje. Poslední tři roky v Maďarsku mi přinesly další cenné zkušenosti a nový pohled na řízení společnosti,“ uvedl Mathias Mentrop. Nové zkušenosti chce podle svých slov využít společně s českým týmem a navázat na dosavadní rozvoj společnosti.
Další expanze, inovace a důraz na české dodavatele
PENNY chce pod novým vedením pokračovat ve strategii stabilního růstu. Mezi deklarované priority patří další expanze, inovace a posilování vztahů s lokálními dodavateli. Společnost zároveň zdůrazňuje pokračující modernizaci své prodejní sítě.
„Naší prioritou zůstává být dobrým sousedem pro zákazníky napříč celou republikou, nabízet jim kvalitní české produkty za dostupné ceny a pokračovat v rozšiřování a modernizaci prodejní sítě,“ říká Mentrop
Změna tak nepřichází s oznámením zásadního obratu ve směřování značky. Naopak. PENNY staví na manažerovi z vlastních řad skupiny REWE a jeho znalosti českého prostředí, přičemž chce dál rozvíjet síť, nabídku i vztahy s lokálními partnery.
PENNY dnes v Česku provozuje více než 445 prodejen a zaměstnává téměř 9 700 lidí. Na český trh vstoupilo v roce 1997 a od začátku se zaměřovalo také na rozvoj prodejní sítě v regionech.