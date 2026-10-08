Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Martin Škabrada je zpátky v Rossmannu. Povede expanzi a modernizaci prodejen

Martin Škabrada se po čtyřech letech vrátil do Rossmannu. Jako Head of Expansion & Property odpovídá za rozvoj prodejní sítě a její další modernizaci.

Martin Škabrada od září působí znovu ve společnosti Rossmann, kde zastává pozici Head of Expansion & Property. Odpovědnost má za dvě propojené oblasti. Expanze se zaměřuje na vyhledávání a akvizici nových lokalit a další rozvoj prodejní sítě. Property pokrývá výstavbu nových prodejen, rekonstrukce a modernizaci stávajících poboček i optimalizaci jejich provozních nákladů a energetické efektivity.

Do Rossmannu se Škabrada vrátil po čtyřech letech. Mezitím působil především v potravinovém retailu, naposledy ve společnosti BILLA Slovensko jako Head of Business Development. Věnoval se tam mimo jiné rozvoji obchodního konceptu, expanzi a udržitelnosti. Zkušenosti z jiného segmentu retailu nyní využije při dalším rozvoji drogistického řetězce. „Návrat do Rossmannu pro mě představuje příležitost navázat na předchozí zkušenosti a současně využít know-how, které jsem získal během posledních čtyř let v jiném segmentu retailu. Rossmann znám, zároveň se však za tu dobu společnost i trh výrazně posunuly,“ uvedl Martin Škabrada.

Důraz na modernizaci prodejen

Jedním z hlavních úkolů bude zavedení nového celoevropského konceptu prodejen Rossmann. Řetězec v současnosti provozuje v Česku 224 poboček. Vedle dalšího růstu sítě se zaměřuje také na jejich postupnou modernizaci.

V oblasti Property se tým vedle výstavby a rekonstrukcí věnuje energetické efektivitě, úsporám, využívání zelené energie a optimalizaci procesů spojených se správou prodejen. Expanze se soustředí především na hledání nových lokalit a rozšiřování dostupnosti pro zákazníky.

„V takové chvíli je pro nás důležité mít kolem sebe zkušené lidi, kteří dokážou přemýšlet v souvislostech a posouvat věci dopředu. Věřím, že Martin bude pro náš tým i další rozvoj společnosti výraznou posilou,“ uvedl jednatel Rossmannu Vít Podešva.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Johana Kotišová
Komunita a lidé
Emoce k práci novinářů patří
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Pilsner experience
Komunita a lidé
František Reismüller přebírá marketing Pilsner Experience
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Pilsner experience
Komunita a lidé
František Reismüller přebírá marketing Pilsner Experience
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ