Martin Škabrada je zpátky v Rossmannu. Povede expanzi a modernizaci prodejen

Martin Škabrada se po čtyřech letech vrátil do Rossmannu. Jako Head of Expansion & Property odpovídá za rozvoj prodejní sítě a její další modernizaci.
Martin Škabrada od září působí znovu ve společnosti Rossmann, kde zastává pozici Head of Expansion & Property. Odpovědnost má za dvě propojené oblasti. Expanze se zaměřuje na vyhledávání a akvizici nových lokalit a další rozvoj prodejní sítě. Property pokrývá výstavbu nových prodejen, rekonstrukce a modernizaci stávajících poboček i optimalizaci jejich provozních nákladů a energetické efektivity.
Do Rossmannu se Škabrada vrátil po čtyřech letech. Mezitím působil především v potravinovém retailu, naposledy ve společnosti BILLA Slovensko jako Head of Business Development. Věnoval se tam mimo jiné rozvoji obchodního konceptu, expanzi a udržitelnosti. Zkušenosti z jiného segmentu retailu nyní využije při dalším rozvoji drogistického řetězce. „Návrat do Rossmannu pro mě představuje příležitost navázat na předchozí zkušenosti a současně využít know-how, které jsem získal během posledních čtyř let v jiném segmentu retailu. Rossmann znám, zároveň se však za tu dobu společnost i trh výrazně posunuly,“ uvedl Martin Škabrada.
Důraz na modernizaci prodejen
Jedním z hlavních úkolů bude zavedení nového celoevropského konceptu prodejen Rossmann. Řetězec v současnosti provozuje v Česku 224 poboček. Vedle dalšího růstu sítě se zaměřuje také na jejich postupnou modernizaci.
V oblasti Property se tým vedle výstavby a rekonstrukcí věnuje energetické efektivitě, úsporám, využívání zelené energie a optimalizaci procesů spojených se správou prodejen. Expanze se soustředí především na hledání nových lokalit a rozšiřování dostupnosti pro zákazníky.
„V takové chvíli je pro nás důležité mít kolem sebe zkušené lidi, kteří dokážou přemýšlet v souvislostech a posouvat věci dopředu. Věřím, že Martin bude pro náš tým i další rozvoj společnosti výraznou posilou,“ uvedl jednatel Rossmannu Vít Podešva.