Jaký svět PR vlastně budujeme? ptá se legendární Mark Borkowski

Mark Borkowski patří k vyhledávaným PR poradcům. Pracoval pro nejslavnější světové osobnosti a značky – mezi jeho klienty patřili Michael Jackson, Jimmy Page, Michail Gorbačov, stejně jako Vodafone, Selfridges nebo Barclays. A patří k vlivným komentátorům proměn PR světa, což ukáže i 10. listopadu v Praze, kde se zúčastní konference Forum Media.
Proměnu PR scény v posledních dnech velmi otevřeně popsal ve své linkedinové reakci na nevídaný skandál kolem udílení cen PR Weeku. Krátce před vyhlašováním vítězů prestižních oborových cen se totiž objevil anonymní dopis, jehož autorka zkritizovala fungování agentur.
„Agentura W Communications má brutálně toxickou firemní kulturu, kterou pohání chamtivost, šikana, záměrně špatné řízení a neetické praktiky Warrena Johnsona a jeho manželky. Jsou zkorumpovaní, jednají s pocitem naprosté beztrestnosti a jsou přesvědčeni, že pro ně žádná pravidla neplatí,“ stojí mimo jiné v anonymním příspěvku. „Zaměstnanci žijí ve strachu, jsou zastrašováni, jejich práce je neustále znevažována a pořád dokola poslouchají, že musejí Warrenovi vydělávat více peněz, jinak dostanou výpověď. Ti, kteří se rozhodnou sami odejít, odcházejí psychicky zlomení, s pocitem vlastní bezcennosti, a Warren je navíc obvykle obviní z podvodu,“ píše anonymní autorka údajně obeznámená se situací.
„Načasování bylo dokonalé. Na jedné straně oborová smetánka leštila své polobotky, nacvičovala drobné překvapené zalapání po dechu, které si před koupelnovým zrcadlem pilovala už od zveřejnění nominací, a potají počítala, kolik nových obchodních příležitostí jí případná trofej přinese. Na straně druhé se objevila obvinění vykreslující život v agenturách v podstatně méně lichotivém světle,“ komentuje Mark Borkowski celou situaci. „Zda jsou tato tvrzení pravdivá, nepřísluší rozhodovat mně. Jde o závažná obvinění týkající se skutečných lidí. Zaslouží si řádné vyšetření,“ dodává legenda PR světa s tím, že na scéně zatím nevidí upřímnou reakci na celou situaci.
Podle Borkowského totiž právě dnes jde o to, jaké odvětví vlastně budujeme a kdo je bude chtít zdědit.
„Nepředstírejme, že život v agenturách je procházka růžovým sadem. Marže jsou pod tlakem. Klienti požadují hollywoodskou velkoprodukci, ale rozpočet jim sotva stačí na popcorn. Umělá inteligence mezitím proměňuje odborné znalosti v něco, co se dá koupit na metry, a stará kancelářská kultura mizí stejně jako faxy a dlouhé pracovní obědy,“ pokračuje Borkowski. „Nastupující generace nás sleduje. Ale nesleduje naše ceny. Ani naše proklamace o hodnotách a společenském poslání. A už vůbec ne naše rádoby vizionářské úvahy. Firemní kultura vzniká tehdy, když se nikdo nekouká, tehdy, jak se zachováte k juniornímu kolegovi, který právě omylem stiskl ‚odpovědět všem‘. V tom, zda uznání za odvedenou práci dostávají skutečně ti, kteří ji vykonali. A také v tom, jak se chováte, když klient běsní a peníze mizí,“ připomíná Borkowski. „Možná je nakonec jedinou cenou, o kterou skutečně stojí za to usilovat, ta, kterou vám nikdo nikdy nepředá. Při jejím udílení se nepije šampaňské a nefotí vás žádný fotograf. Je to schopnost zachovat se slušně i tehdy, když vás to něco stojí,“ uzavírá Borkowski.
Chcete vědět, kam se ubírá svět PR? Jaké jsou jeho aktuální etické otázky? A jaké to je pracovat pro nejslavnější celebrity a značky světa? Setkejte se s Markem Borwkovským na letošním Foru Media.
Forum Media nabídne sto řečníků ze zahraniční i České republiky. Uskuteční se již 10. listopadu v O2 universu.