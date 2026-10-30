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Česká televize zapojuje školní týmy do tvorby zpravodajství. Jejich reportáže vysílá Déčko

Česká televize rozšiřuje spolupráci se školními a dětskými televizemi. Mladým tvůrcům nabízí zázemí pro vlastní reportáže, odbornou zpětnou vazbu i možnost dostat se do televizního vysílání. Projekt propojuje praktickou mediální výchovu s fungováním profesionální redakce.

Česká televize uspořádala na Kavčích horách osmé setkání projektu Televize v televizi, do kterého se letos přihlásilo třináct týmů z celé republiky. Iniciativa umožňuje dětem a žákům vyzkoušet si práci televizních novinářů od přípravy reportáže až po její výsledné zpracování. Cílem je především rozvíjet schopnost kriticky vyhodnocovat informace, rozlišovat fakta od názorů a uvědomovat si, jak obraz nebo střih ovlivňují výsledné sdělení.

Program připravily ČT edu, Akademie ČT24 a redakce Zpráviček. Účastníci se zapojili do praktických workshopů v zázemí zpravodajství ČT24, kde si vyzkoušeli moderování, práci s reportážní kamerou i střih. Setkali se také s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a debatovali s Martinem Řezníčkem, zástupcem šéfredaktora a moderátorem Událostí, o každodenní práci novinářů.

Školní reportáže dostávají prostor i ve vysílání

Podpora mladých tvůrců pokračuje také prostřednictvím portálu ČT edu. Od roku 2025 zde mají školní a dětské televizní týmy vlastní prostor pro prezentaci své činnosti a publikování reportáží z okolí. Aktuálně je registrováno přibližně třicet týmů ze škol a organizací volného času. Vybrané příspěvky přebírá redakce do vysílání Zpráviček na Déčku, jejichž autoři následně dostávají zpětnou vazbu od dramaturga pořadu.

Podle dramaturga Zpráviček Petra Kopeckého přineslo propojení s ČT edu také změny v organizaci spolupráce. Online prostředí usnadnilo školám a volnočasovým organizacím zapojení, zrychlilo publikování příspěvků a zjednodušilo jejich redakční kontrolu i zařazování do vysílání. Počet registrovaných týmů se díky těmto změnám zdvojnásobil.

Dětské reportáže se ve Zprávičkách objevují od roku 2010 a od vzniku Déčka v roce 2013 jsou součástí jeho každodenního zpravodajství. Česká televize dosud odvysílala více než 700 příspěvků školních a dětských televizí.

Tradice projektu sahá do roku 2006, kdy na Gymnáziu Příbram vznikla iniciativa Jak se dělá televize s Českou televizí. Od roku 2013 se setkání konají přímo na Kavčích horách. Někteří z účastníků, kteří se do projektu zapojili v minulosti, dnes v České televizi sami pracují. Česká televize představila projekt také v rámci Evropské vysílací unie (EBU), kde jej redakce Zpráviček prezentovala jako příklad praktické mediální výchovy v rámci mezinárodní výměnné sítě dětského zpravodajství EBU Kids News.

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