Adform posiluje český tým. Ze Seznamu přichází Tomáš Krejčí

Adform rozšiřuje český tým o Tomáše Krejčího, který nastupuje na pozici Solutions Consultant. Zaměří se na podporu klientů v Česku a na Slovensku a na rozvoj využití platformy pro nákup digitální reklamy.
Krejčí přichází do Adformu ze společnosti Seznam.cz, kde působil pět let a prošel několika klíčovými oblastmi programatické reklamy. Získal zkušenosti s technologiemi SSP a DSP, datovou analytikou, využitím umělé inteligence i vedením týmu expertů.
V nové roli bude zodpovídat za klientské konzultace a strategický rozvoj využití technologií Adformu. Zaměří se také na propojení datové analytiky s pokročilými reklamními nástroji včetně AI. Klientům a agenturám bude pomáhat s optimalizací kampaní a nastavením programatického nákupu tak, aby lépe odpovídaly jejich marketingovým cílům. „Programatická reklama se v poslední době vyvíjí přímo explozivně. Nástup AI do tohoto oboru znamená doslova další technologickou revoluci. Těším se, až budu pro klienty Adformu v tomto prostředí rozvíjet nové strategie a pomáhat jim tak dosahovat cílů, které si ve svých marketingových strategiích vytyčili,“ říká Tomáš Krejčí.
„Tomáš je pro náš tým skvělou posilou a jsem moc rád, že ho mohu v Adformu přivítat. Jeho komplexní přesah do SSP i DSP technologií a zkušenosti s datovou analytikou budou pro naše klienty obrovským přínosem při řešení jejich technických i strategických potřeb,“ dodává Michael Štádler, country manager Adformu pro Českou republiku a Slovensko.
Adform vyvíjí platformu pro nákup digitální reklamy, kterou využívají značky, agentury i vydavatelé k tvorbě, nákupu a prodeji reklamních kampaní. Na trhu působí více než dvacet let.