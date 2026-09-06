AI nesmí nahradit novinářský úsudek

Dobrý vizuál musí obstát sám o sobě, říká Alan Smith, který vystoupí na letošním Foru Media a jemuž se přezdívá The Chart Doctor. Statistika má podle Alana Smitha špatné PR. Často si ji spojujeme se složitými tabulkami a suchými čísly, on v ní ale vidí způsob, jak lépe porozumět světu i lidem kolem nás. Smith vede tým vizuální a datové žurnalistiky ve FiLetošní ročník konference Forum Media nabídne vystoupení Rigoberta Carvajala, který se podílel na Panama Papers. Rigoberto Carvajal bude hvězdou letošního ročníku konference Forum Media. Zároveň patří k lidem, kteří proměnili způsob, jak investigativní novináři pracují s daty. Jako datový inženýr pomáhal zpřístupnit rozsáhlé databáze redakcím po celém světě a podílel se na globálních projektech, jako byly Panama Papers či Offshore Leaks. Za práci v týmu International Consortium of Investigative Journalists získal Pulitzerovu cenu.nancial Times, napsal knihu How Charts Work a za popularizaci statistiky získal Řád britského impéria.
Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 23/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.