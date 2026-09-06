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Nikdo z nás nemá kontrolu nad svými daty

Nick Couldry Forum media
  • Exkluzivně v časopise, Forum Media

Surovinou dnešního kolonialismu je lidský život, myslí si emeritní profesor London School of Economics Nick Couldry, který letos vystoupí na Forum Media. Nick Couldry se zabývá tím, jak digitální technologie, platformy a práce s daty mění náš každodenní život. Emeritní profesor London School of Economics, autor či spoluautor sedmnácti knih a odborník na média, komunikaci a sociální dopady digitalizace se v posledních letech věnuje zejména tomu, co společně s americkým profesorem Ulisesem Mejasem označil jako datový kolonialismus, tedy novou podobu moci, v níž se lidský život proměněný v data stává surovinou pro byznys.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 27/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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Šimon Hauser

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