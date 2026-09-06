Infografika má vyprávět příběh

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Alan Smith - speaker Forum Media
  • Exkluzivně v časopise, Forum Media

Dobrý vizuál musí obstát sám o sobě, říká Alan Smith, který vystoupí na letošním Foru Media a jemuž se přezdívá The Chart Doctor. Statistika má podle Alana Smitha špatné PR. Často si ji spojujeme se složitými tabulkami a suchými čísly, on v ní ale vidí způsob, jak lépe porozumět světu i lidem kolem nás. Smith vede tým vizuální a datové žurnalistiky ve Financial Times, napsal knihu How Charts Work a za popularizaci statistiky získal Řád britského impéria.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 24/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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