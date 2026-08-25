Komunikaci společnosti Deloitte nově vede Kateřina Dudášová

Do technologicko-poradenské společnosti Deloitte Česká republika nastupuje na pozici Head of Communications Kateřina Dudášová. Od srpna povede tým interní a externí komunikace a bude mít na starosti rozvoj komunikačních aktivit společnosti.
Kateřina Dudášová bude v Deloitte zodpovědná za strategické řízení interní a externí komunikace, posilování značky Deloitte a komunikaci klíčových témat společnosti na českém trhu. Bude se také podílet na dalším rozvoji spolupráce s komunikačním týmem Deloitte Slovenská republika a na upevňování vztahů s dalšími kancelářemi Deloitte v regionu střední Evropy.
Do Deloitte přichází se zkušenostmi z finančního sektoru, zdravotnictví i dalších odvětví, kde se dlouhodobě věnovala tvorbě komunikačních strategií, krizové komunikaci, marketingu, eventovému managementu a sponzoringu.
„Komunikace je dnes nedílnou součástí úspěchu každé organizace. Deloitte patří mezi respektované lídry na trhu a já se těším, že budu společně s týmem rozvíjet komunikaci, která podpoří růst značky, posílí její reputaci a pomůže srozumitelně představovat témata, která formují budoucnost byznysu i společnosti,“ uvádí ke své nové pozici Dudášová, Head of Communications společnosti Deloitte Česká republika.
Před příchodem do Deloitte působila Dudášová jako ředitelka komunikace společnosti Penta Hospitals, jednoho z největších poskytovatelů zdravotní a sociální péče v České republice. Nejvýraznější část své kariéry spojila s bankovní skupinou ČSOB, kde od roku 2015 zastávala roli ředitelky pro komunikaci, event marketing a sponzoring. V letech 2021 až 2025 následně řídila komunikaci celé skupiny ČSOB. Další zkušenosti v oblasti firemní komunikace získala v Plzeňském Prazdroji, kde působila jako manažerka externí komunikace a tisková mluvčí, a také v Hypoteční bance na pozicích marketingové ředitelky a tiskové mluvčí.
Ve své profesní kariéře se Kateřina Dudášová dlouhodobě věnuje strategické komunikaci, reputačnímu managementu, media relations a marketingu. Aktivně se také podílí na rozvoji komunikačního oboru, je například porotkyní České ceny za public relations LEMUR pořádané Asociací public relations (APRA).
Kateřina Dudášová vystudovala marketing na Vysoké škole finanční a správní v Praze, kde získala titul Ing. Následně absolvovala MBA program Data & Analytics for Business Management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve volném čase se nejraději věnuje sportu, který si užívá společně s rodinou, a péči o zahradu.