Tiskovou mluvčí Komerční banky je Lucie Leixnerová

Od června je novou tiskovou mluvčí Komerční banky Lucie Leixnerová, která má více než patnáct let zkušeností s řízením externí komunikace, vztahů s médii a strategického PR ve finančním a telekomunikačním sektoru i v agenturním prostředí.
Jedenáct let strávila ve Skupině Moneta (dříve GE Money Bank), kde zastávala různé komunikační role. Od roku 2024 působila jako Senior Communication Manager a tisková mluvčí, řídila tým odpovědný za externí a interní komunikaci, sociální média a projekty společenské odpovědnosti.
Svoji kariéru zahájila již při studiu ve společnosti Telefónica O2. Později působila v agentuře Ogilvy PR, kde vedla komunikaci pro Mastercard a podílela se na organizaci projektu Obchodník roku.
Lucie je absolventkou Vysoké školy finanční a správní v Praze a kromě komunikace se věnuje také lektorské činnosti v oblasti jógy.