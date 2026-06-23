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Tiskovou mluvčí Komerční banky je Lucie Leixnerová

Od června je novou tiskovou mluvčí Komerční banky Lucie Leixnerová, která má více než patnáct let zkušeností s řízením externí komunikace, vztahů s médii a strategického PR ve finančním a telekomunikačním sektoru i v agenturním prostředí. 

Jedenáct let strávila ve Skupině Moneta (dříve GE Money Bank), kde zastávala různé komunikační role.  Od roku 2024 působila jako Senior Communication Manager a tisková mluvčí, řídila tým odpovědný za externí a interní komunikaci, sociální média a projekty společenské odpovědnosti.

Svoji kariéru zahájila již při studiu ve společnosti Telefónica O2. Později působila v agentuře Ogilvy PR, kde vedla komunikaci pro Mastercard a podílela se na organizaci projektu Obchodník roku. 

Lucie je absolventkou Vysoké školy finanční a správní v Praze a kromě komunikace se věnuje také lektorské činnosti v oblasti jógy.

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