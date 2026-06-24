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Spoluzakladatelé Appliftingu předávají vedení. Firmu povedou noví ředitelé

Česká technologická společnost Applifting po dvanácti letech od svého založení mění své vedení. Spoluzakladatelé Filip Kirschner a Vratislav Kalenda odcházejí z každodenní operativy a předávají exekutivní odpovědnost novým ředitelům z řad stávajících pracovníků. Pozici výkonného ředitele přebírá Jan Černý. Celé nové vedení se ze svých cílů přímo zodpovídá volené Radě starších, čímž firma zachovává své dosavadní tyrkysové principy.

„S přibývajícími projekty nám každodenní povinnosti braly stále více času. Ztráceli jsme prostor na dlouhodobou strategii a posouvání firmy dopředu, takže jsme se rozhodli předat denní řízení lidem, kteří se na něj plně soustředí. Applifteři si dál volí Radu starších a ta na nové vedení přímo dohlíží, takže základní principy našeho fungování zůstávají naprosto stejné,“ říká Filip Kirschner, spoluzakladatel a bývalý COO Appliftingu.

Applifting od svého vzniku staví na samostatných týmech, které fungují jako nezávislé jednotky, aniž se musejí zodpovídat klasickým manažerům. Změna vedení do této unikátní kultury nezasahuje, protože noví ředitelé se ze svých cílů přímo zodpovídají Radě starších, kterou si volí sami applifteři.

Jan Černý tak z pozice výkonného ředitele přebírá celkový směr byznysu. Lukáš Rychtecký nastupuje jako technický ředitel a řídí dodávky klientům. Provoz a nasazení umělé inteligence do interních procesů dostává na starost provozní ředitel Martin Balák, zatímco finance spadají pod Veroniku Bringlerovou. Filip Kirschner s Vratislavem Kalendou se stahují výhradně do oblasti vize a strategie firmy, přičemž Vratislav Kalenda ponese hlavní odpovědnost za AI strategii.

„Hledali jsme cestu, jak zefektivnit řízení firmy, aniž ohrozíme svoji tyrkysovost a absolutní transparentnost. Ani nás proto nenapadlo zavádět klasické direktivní manažery, kteří lidem diktují každý krok. Naším cílem je týmům vyčistit stůl od operativy a dát jim jasnější hranice, ve kterých mohou svobodně tvořit. Inspirujeme se společnostmi jako Patagonia, které kombinují ředitelské role s decentralizovaným rozhodováním,“ říká Jan Černý, nový výkonný ředitel Appliftingu.

Jasné kompetence podporují technologický růst

Nové rozdělení rolí má firmě pomoct lépe zvládat složité projekty. Každá důležitá oblast má nyní svého jasného garanta, což podle firmy zrychluje rozhodování přímo v týmech. Martin Balák z pozice provozního ředitele vede integraci AI nástrojů tak, aby zjednodušily interní administrativu a zrychlily procesy. Technický ředitel Lukáš Rychtecký pak odpovídá za technologickou kvalitu a rozvíjí vývojářské týmy.

„Naše týmy často tvoří digitální páteř velkých podniků, kde systémy musejí být bezpečné a zvládnout nápor velkého množství uživatelů. Nové uspořádání nám dává jistotu, že se každé oblasti můžeme věnovat naplno a vývojáři mají jasnou podporu pro technologický rozvoj. Dokážeme se tak plně soustředit na technologicky nejnáročnější projekty a nadále budovat infrastrukturu světového měřítka,“ uzavírá Lukáš Rychtecký, technický ředitel Appliftingu.

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