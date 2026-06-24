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Ovečkárna získala marketérku z Trenýrkárny a Packety. Marketing povede Aneta Uhlíková

Společnost Ovečkárna obsadila pozici Marketing manager. Od dubna 2026 marketing značky na českém i zahraničních trzích vede Aneta Uhlíková, která do firmy přichází s bohatými zkušenostmi z e-commerce, retailu a budování silných spotřebitelských značek.

Do Ovečkárny přichází ze společnosti DaniDarx, kde jako Head of Brand zodpovídala za strategický rozvoj několika e-commerce značek (trenyrkarna.cz, maluna.cz, styx-underwear.cz, nedeto.com a pietrofilipi.cz). Vedla PR strategii firmy i osobní komunikaci zakladatele Ruslana Skopala. Mezi její nejvýznamnější projekty patřila integrace značky Pietro Filipi po akvizici, expanze společnosti do 23 evropských zemí. Ve společnosti Packeta Group vedla marketingový tým a zodpovídala za strategii značky na českém a slovenském trhu. Podílela se na uvedení Z-BOXů na trh, rebrandingu zahraničních poboček pod značku Packeta a kampaních na podporu aplikace Zásilkovna.

„První tři měsíce v Ovečkárně mám za sebou a už teď můžu říci, že je to pořádná jízda. Čekalo nás hodně práce – od nastavení nových procesů přes finální strukturu týmu až po přípravu dalších projektů napříč všemi týmy. Máme před sebou ambiciózní plány a letos nás čeká řada novinek, včetně expanze na další dva zahraniční trhy. Těším se, co všechno společně s týmem ještě dokážeme,“ říká Aneta Uhlíková.

V Ovečkárně bude zodpovědná za marketingovou strategii společnosti pro Českou republiku i zahraničí, rozvoj značky, řízení výkonnostních kanálů, zákaznickou retenci a CRM. Součástí její agendy bude také nastavování integrovaných marketingových kampaní napříč online i offline prostředím, včetně televizních, rozhlasových a OOH.

„Do marketingového týmu Ovečkárny nastoupila Aneta Uhlíková na pozici Marketing managerky. Jejím hlavním přínosem je pro nás silný brandový přesah, schopnost propojovat interní i externí týmy a posouvat marketing od izolovaných aktivit k jednotnému řízení značky napříč trhy. Společně se chceme ještě více soustředit na další růst Ovečkárny v Evropě, detailnější lokalizaci komunikace v jednotlivých zemích a hlubší porozumění zákazníkovi. Naší ambicí je stavět značku, která bude lokálně relevantní, zákaznicky blízká a zároveň dostatečně silná pro dlouhodobou globální expanzi,“ dodává Filip Pekárek, CEO Ovečkárny.

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